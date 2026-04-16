Lula da Silva arremetió contra Donald Trump: "No tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país"

El brasileño recalcó que el republicano "no fue elegido para eso" y llamó a que "los poderosos tengan más responsabilidad en mantener la paz". Además, instó a que la ONU "se adapte al contexto actual" para intervenir en los conflictos bélicos.

"Lo que no puede ser es que EEUU crea que puede administrar Venezuela", sostuvo Lula.

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva arremetió duramente contra su par estadounidense Donald Trump, en medio de la posibilidad de llamar a elecciones en Venezuela . Al respecto, sostuvo que el republicano "no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país ". Además, instó a que la ONU "se adapte al contexto actual" para intervenir en los conflictos bélicos.

El mandatario carioca conversó con el diario español en vísperas de iniciar su viaje a Barcelona , para reunirse el viernes con el presidente Pedro Sánchez. Además, participará en un foro internacional de figuras de la izquierda el sábado.

Asimismo, Lula aseguró que había llamado a otros mandatarios, entre ellos: Xi Jinping (China); Narendra Modi (India); Vladimir Putin (Rusia) y Emmanuel Macron (Francia) , para pedirles una reunión sobre la situación internacional. En el mismo sentido, consideró que la ONU debe repensarse para adaptarse al contexto actual.

"Llegó el momento de redefinir las Naciones Unidas para darle credibilidad porque si no Trump tiene razón. Las instituciones internacionales no cumplen el papel para el que fueron creadas. ¿Y por qué? Porque los cinco países del Consejo de Seguridad, que deberían tener un comportamiento ejemplar, no lo tienen", subrayó al respecto.

lula da silva "Llegó el momento de redefinir las Naciones Unidas para darle credibilidad porque si no Trump tiene razón", sentenció el brasileño. F24

Por otro lado, fue consultado sobre la situación en Venezuela y expresó que sería partidario de una convocatoria de elecciones, tras la caída en enero de Nicolás Maduro durante una intervención militar de EEUU. "Tendría que haber un proceso electoral pactado con la oposición para que el resultado fuera acatado y Venezuela volviera a tener paz", aseguró.

"Lo que no puede ser es que EEUU crea que puede administrar Venezuela. Eso no es normal, no tiene cabida en la democracia", agregó.

Lula da Silva envió un proyecto al Congreso para reducir la semana laboral a 40 horas

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva envió al Congreso un proyecto para reducir las semanas laborales a 40 horas. Así, se busca eliminar la fórmula 6x1 (seis días de trabajo y uno de descanso). La confirmación la dio este miércoles el ministro de Trabajo, Luiz Marinho y se espera que su aprobación se dé hacia mitad de 2026.

La propuesta fue presentada con carácter de urgencia constitucional, "con la intención de acelerar el proceso", sostuvo Marinho. A su vez, en el país ya existe una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) sobre el tema, que propone llevar las semanas a 36 horas de trabajo y se podría analizar hoy en la Cámara de Diputados.

En paralelo, desde el gobierno esperan que el Congreso apruebe la medida en un plazo de tres meses, es decir, antes de las elecciones. "Creemos que se aprobará en 90 días.