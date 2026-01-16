Encuentro entre Donald Trump y María Corina Machado: ¿Puede un ganador del Nobel entregar su premio? + Seguir en









La dirigente venezolana finalmente le obsequió la medalla al mandatario estadounidense. Ante esto, el Instituto encargado de entregar el galardón emitió un comunicado sobre las reglas que rigen sobre el premio.

El encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump provocó revuelo por la medalla del Premio Nobel de la Paz. @NobelPeaceOslo

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado concretó el pasado jueves un gesto de fuerte carga simbólica: entregarle su Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro tuvo lugar al mediodía en la Casa Blanca y fue presentado por la líder de Vente Venezuela como un reconocimiento al " compromiso (de Trump) con la defensa de la libertad en Venezuela".

Tras la reunión, la líder opositora evocó un antecedente histórico para explicar el sentido del gesto. Ante la prensa, recordó que: "Hace doscientos años, el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington". Y agregó que Bolívar conservó esa medalla durante toda su vida, una historia que —según relató— le transmitió personalmente a Trump al momento de la entrega.

En esa misma línea, Machado profundizó el paralelismo histórico y político: "Doscientos años después, el pueblo de Bolívar le entrega al heredero de Washington una medalla, en este caso la medalla del Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinario compromiso con nuestra libertad".

Trump Corina Machado Nobel María Corina Machado hizo entrega de su medalla al líder estadounidense. Reuters El gesto se produce en un contexto en el que Trump mantiene contactos tanto con representantes del chavismo como con sectores de la oposición. Aun así, Machado, quien se presenta como la legítima ganadora del Premio Nobel de la Paz, ratificó su respaldo al mandatario estadounidense y sostuvo que los venezolanos pueden "contar con el presidente Trump".

¿Puede transferirse el Nobel de la Paz?: la respuesta oficial Tras el encuentro entre María Corina Machado y Trump, el Instituto Nobel emitió un comunicado oficial sobre la posibilidad de transferir el mítico reconocimiento.

Did… pic.twitter.com/Jdjgf3Ud2A — Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) January 15, 2026 En el inicio del texto, el Instituto detalla: "¿Sabías que algunas medallas del Premio Nobel de la Paz han sido transferidas tras su entrega? Un caso conocido es el de la medalla de Dmitry Muratov, que se subastó por más de 100 millones de dólares para apoyar a los refugiados de la guerra en Ucrania". Sin embargo, luego responde de manera tajante: "Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre". "Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no, concluye el comunicado.