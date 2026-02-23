Colgaron una foto del príncipe Andrés en el Louvre: "Está sudando ahora"

El exduque de York fue arrestado por 11 horas con custodia. Fue liberado bajo investigación mientras se recopilan pruebas de su vínculo con Jeffrey Epstein.

La foto alude a su polémica entrevista de 2019, cuando aseguró que no podía sudar mientras enfrentaba graves acusaciones de abuso sexual.

El colectivo británico "Everyone Hates Elon" colocó por una fotografía del expríncipe Andrés , hermano del rey Carlos III , en una de las salas más concurridas del Museo del Louvre en París .

La imagen, tomada por la agencia de noticias "Reuters" el día de su detención en Norfolk , lo muestra visiblemente transpirado en el asiento trasero de un Range Rover, después de permanecer 11 horas bajo custodia policial por presunta mala conducta en el ejercicio de funciones públicas y vínculos con la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein .

En la intervención, los activistas colocaron un cartel con la frase irónica: “Ahora sí suda” , aludiendo directamente a la polémica entrevista televisiva que el ex miembro de la realeza concedió en 2019 a Emily Maitlis para la BBC.

En esa nota, aseguró que no podía transpirar debido a un supuesto accidente ocurrido durante la Guerra de las Malvinas , en un intento de desmentir las acusaciones de Virginia Giuffre , quien afirmó haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con él siendo menor de edad .

La declaración generó incredulidad y críticas internacionales, ya que muchos consideraron que Andrés minimizaba la gravedad de las denuncias y trataba de evadir responsabilidad, contradiciendo las declaraciones de la víctima y los documentos que lo vinculan al pederasta.

El expríncipe Andrés, investigado por casos de tráfico sexual

El expríncipe Andrés, antes duque de York y miembro de la familia real británica, enfrenta una de las crisis legales más graves de la monarquía, vinculada a su relación con Jeffrey Epstein.

Las acusaciones se remontan a más de dos décadas e involucran a múltiples mujeres, incluido el caso más mediático de Virginia Giuffre, quien aseguró haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con él, durante los años en que ocupaba el cargo de Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión del Reino Unido, entre 2001 y 2011.

El adulto de 66 años siempre negó las acusaciones, pero en 2022 aceptó un acuerdo extrajudicial millonario que incluyó donaciones a la fundación de la denunciante y un reconocimiento del tráfico de menores por parte de Epstein, sin admitir culpabilidad penal.

Aun así, las investigaciones no se cerraron, y los documentos recientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicados en enero de 2026, reactivaron la controversia al mostrar que mantenía contacto con el financista incluso después de sus condenas.

Entre los textos filtrados se incluyen correos electrónicos y agendas que sugieren la coordinación de encuentros de mujeres menores de edad, la utilización del jet privado de Epstein conocido como "Lolita Express", y la introducción de estas jóvenes a residencias oficiales, a través de accesos secundarios, sin los controles habituales.

Testimonios de empleados y otros archivos describen un sistema de códigos y comunicaciones cifradas utilizado para asegurar discreción, lo que refuerza la sospecha de abuso de poder institucional.

La investigación, liderada por la policía de Thames Valley, analiza tanto estos encuentros como el delito de "misconduct in public office", es decir, el abuso deliberado de la confianza pública. Los fiscales analizan si Andrés aprovechó su posición para beneficiar a Epstein, incluyendo informes gubernamentales y contactos de alto nivel que podrían haber facilitado los negocios del pederasta.

Después de la polémica entrevista de 2019, fue obligado a retirarse de la vida pública, perder funciones oficiales y honores militares. En 2025, Carlos III le retiró formalmente los títulos, patronazgos y tratamiento real, reduciéndolo a ciudadano bajo investigación.

La detención de febrero de 2026, cuando Andrés cumplía 66 años, es histórica: es la primera vez que un miembro destacado de la familia real británica es arrestado desde Carlos I en el siglo XVII. Actualmente, las autoridades continúan reuniendo pruebas y evaluando si presentarán cargos formales.

“He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes. La ley debe seguir su curso”, señaló el monarca.