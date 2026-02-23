México en máxima alerta tras la muerte de El Mencho: el fuerte operativo para trasladar el cadáver del líder narco + Seguir en









El presunto fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), derivó en un fuerte despliegue de la FEMDO, el Ejército y la Guardia Nacional, mientras se reportan episodios de violencia en la ciudad protagonista.

Fuerte operativo policial tras la muerte de El Mencho

La Ciudad de México vivió este domingo una jornada de tensión extrema tras la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, señalado como jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo de seguridad montado alrededor de dependencias federales no tiene antecedentes recientes por su magnitud.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con reportes oficiales, el cuerpo del presunto capo narco fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se implementó un cerco de vigilancia reforzado para proteger las instalaciones y permitir el avance de las pericias de identificación.

Máxima custodia y “Código Rojo” en Jalisco por la muerte de El Mencho Efectivos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional permanecen apostados en el perímetro de la Fiscalía para prevenir posibles reacciones de grupos vinculados a la organización criminal. Las autoridades buscan evitar disturbios o intentos de recuperación del cuerpo mientras se desarrollan los procedimientos forenses.

mencho En paralelo, el estado de Jalisco fue declarado en “Código Rojo” ante enfrentamientos registrados entre fuerzas federales y células armadas asociadas al CJNG. Los episodios de violencia generaron bloqueos y alteraciones en distintas localidades, en un contexto de alta sensibilidad nacional.

La situación mantiene en alerta a las autoridades mexicanas, que refuerzan la seguridad tanto en la capital como en los principales puntos estratégicos del occidente del país.

Temas México

Narcotráfico