Alerta en Japón: la presencia de osos obliga a cerrar todas las escuelas de una ciudad + Agregar ámbito en









Las autoridades de Utsunomiya, situada al norte de Tokio, decidieron suspender la actividad en los 94 centros de educación primaria y secundaria durante este lunes.

La ciudad japonesa de Utsunomiya cierra todas sus escuelas por la presencia de osos.

La localidad japonesa de Utsunomiya, ubicada hacia el norte de Tokio, suspendió las clases este lunes en la totalidad de sus 94 colegios de nivel primario y secundario. La medida se tomó tras detectarse la presencia de osos en la vía pública, lo que desató un operativo de búsqueda en el que participan decenas de cazadores.

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La alerta comenzó el sábado, cuando las autoridades locales registraron más de una decena de reportes sobre la presencia de estos animales, incluyendo un sorpresivo avistamiento en el interior de un centro comercial.

Ante la gravedad de la situación, el gobierno local puso en marcha un protocolo de emergencia: "Hemos desplegado vehículos en las zonas donde se ha visto un oso para alertar a la población e instar a la gente a permanecer en el interior o dentro de sus coches", declaró a la AFP un responsable municipal. Además, explicó que decenas de cazadores, policías y funcionarios están buscando al animal o animales avistados.

Alerta en Japón: aumentan los ataques de osos en zonas urbanas En los últimos años, el país asiático experimentó un incremento constante en los avistamientos y ataques de osos, los cuales ocurren con mayor frecuencia dentro de las zonas urbanas. Esta problemática alcanzó su punto más crítico el año pasado, cuando se registró una cifra récord de trece víctimas fatales a causa de estos incidentes.

La tendencia se mantiene al alza durante el periodo actual, impulsada por los ejemplares que abandonan su letargo invernal en busca de alimento. Según datos de los organismos oficiales, entre abril del año anterior y marzo de este año, los reportes en todo el territorio rebasaron los 50.000 casos, una cantidad que duplica ampliamente la marca histórica registrada previamente.

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