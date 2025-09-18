Lisandro Catalán insistirá con su gira a provincias, pese a los votos en contra de los gobernadores que abandonaron el dialoguismo Por David Correa







El Ministro del Interior estará este viernes con Marcelo Orrego, en San Juan, y su próximo destino será Catamarca para encontrarse con Raúl Jalil.

Lisandro Catalán inició una ronda de diálogo con gobernadores para recomponer el vínculo con la Casa Rosada.

Los primeros pasos del ministro del Interior Lisandro Catalán no fueron auspiciosos, tras la derrota del oficialismo en el Congreso, en donde la oposición consiguió con holgura los votos necesarios en contra de los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia Pediátrica y ATN. En los tres casos, fueron claves los votos de los parlamentarios que responden a los gobernadores, incluso de los primeros con los que dialogó Catalán, en su nueva función. Este viernes, el funcionario estará en San Juan para reunirse con el gobernador Marcelo Orrego y la semana próxima viajará a Catamarca, para un encuentro con Raúl Jalil.

Las duras derrotas del oficialismo en ambas cámaras fueron un claro mensaje para Catalán y para Guillermo Francos, el Jefe de Gabinete de Ministros, quien auspició su ascenso. El bloque de mandatarios dialoguistas ya no existe y al calor de la campaña electoral y de la falta de cumplimiento de compromisos que había asumido la Casa Rosada, han endurecido sus posiciones. Ya no alcanzan las fotos de gobernadores y funcionarios de Balcarce 50 prometiendo fondos, frente a la motosierra que secó a las provincias de partidas para obra pública, salud, educación y acción social. "En nuestro archivo tenemos una colección de imágenes de esos encuentros en los que anunciaron ayudas que jamás llegaron", se quejó ante Ámbito un funcionario de gobierno de una provincia del norte.

Las pruebas de ese hartazgo se tradujeron en votos en contra, pese a que Catalán viajó a dos provincias y se reunió con sus jefes para recomponer los vínculos. En Tucumán, tras un acto de Karina Milei, se reunió con Osvaldo Jaldo, quien lo recibió con la cortesía de estilo para un funcionario de su rango y porque también es tucumano, pero unos días más tarde habló con los votos. Agustín Fernández, Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina, diputados nacionales peronistas del Bloque Independencia que le responden, votaron a favor de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. Se trata de parlamentarios que acompañaron gran parte de los proyectos del Gobierno durante un año y medio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catalanlisandro/status/1966658628787507238&partner=&hide_thread=false Participé del acto de inauguración de la 60ª edición de la Expo Agro Ganadera de la Sociedad Rural de Tucumán, junto a funcionarios nacionales y provinciales y dirigentes de la SRT.



También conversé a solas con el gobernador de la provincia, @OsvaldoJaldo.



La Exposición es un… pic.twitter.com/bC7GzhwlQc — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) September 13, 2025

Al día siguiente, Catalán fue recibido por el salteño Gustavo Sáenz, en medio de un bucólico paisaje rural, luego de que el gobernador protagonizara semanas en las que no perdió ninguna oportunidad para pararse en la vereda del frente de la Casa Rosada, rompiendo así con su política de nado sincronizado para tratar de evitar la motosierra mileiste. No le dio resultado, a la luz de los resultados. Catalán y Sáenz intercambiaron miradas, hubo cordialidad, pero los diputados que le responden al gobernador, Pamela Calletti, Pablo Oustes y Yolanda Vega, también se expresaron esta semana en contra del Gobierno y a favor de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catalanlisandro/status/1966971519499911485&partner=&hide_thread=false En la provincia de Salta, compartí una reunión con el gobernador @GustavoSaenzOK. Tal como señaló el Presidente @JMilei, la intención es jerarquizar la relación institucional con los gobernadores.



Seguimos profundizando los vínculos con las provincias, dialogando sobre la… pic.twitter.com/iKWSJVLy6U — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) September 13, 2025 De todos modos, Catalán insistirá con su gira a provincias y este viernes estará en San Juan para reunirse con el gobernador Marcelo Orrego, con quien hace unos días mantuvo un diálogo telefónico. El encuentro fue confirmado a este medio desde la provincia cuyana, ya que se había puesto en duda debido a que la concreción del viaje se acordó antes de la votación en Diputados. Las diputadas María de los Ángeles Moreno y Nancy Picón, que votan según lo que acuerdan con el mandatario, votaron en contra de la Casa Rosada. "Está confirmada la visita", sostuvo a Ámbito una fuente consultada. El único que anticipó los temas que se tratarían en la audiencia fue el vicegobernador Fabián Martín, que en una entrevista a un medio sanjuanino, sostuvo: "Se discutirán varios temas pero la realidad es que San Juan, al igual que el resto de las provincias, no está recibiendo los recursos que se obtenían en gestiones anteriores, ni siquiera cerca de esos niveles. Pero, según el gobernador, parece que se han destrabado algunas obras". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrMarceloOrrego/status/1966136597394714853&partner=&hide_thread=false 1/ Lamento que el presidente @JMilei haya vetado la ley de financiamiento universitario.

Para miles de jóvenes del interior, la universidad pública es la primera y muchas veces la única oportunidad de acceder a educación pública, gratuita y de calidad.



2/ En San Juan, tierra de… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) September 11, 2025 La gira del Ministro del Interior continuará la semana próxima y su primer destino será Catamarca, en donde lo esperará el peronista Raúl Jalil, otro gobernador que acompañó gran parte de los ya casi dos años de gestión del presidente Javier Milei y que asumió una postura crítica. Los tres votos de los diputados peronistas, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, le dieron la espalda a la Casa Rosada y acompañaron las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. Los encuentros con Orrego y con Jalil, parecieran ser la continuidad de una serie de reuniones que privilegian, en una primera etapa, a los jefes provinciales con los que el Gobierno supo tener sintonía fina, para recién después avanzar con los más refractarios. Este medio dialogó con otras tres fuentes de gobiernos provinciales, a quienes les consultó si desde el equipo de Lisandro Catalán se había hecho contacto para coordinar agendas de reuniones. "No aún", se indicó desde una gobernación del NOA; "estamos esperando pero no hay nada", se señaló desde otra de la misma región; y desde una Casa de Gobierno del sur se manifestó que "no hay ninguna novedad".