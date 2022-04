Rusia bombardeó Kiev durante la visita del secretario general de la ONU

Many injured as a result of the attacks on Kyiv. Russia will pay for the cries of these children.



Kyiv'e gerçekletirilen saldrlar sonucu çok sayda yaral var.

Bu çocuklarn çlklarnn bedelini ödeyecek Rusya.#Ukrayna #Rusya #Ukraine #Russia #War #RussiaWarCrimes pic.twitter.com/kF6Kq2cyql