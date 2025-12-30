Salud: una nueva definición de obesidad podría duplicar los diagnósticos en EEUU

Un estudio advierte que sumar medidas de grasa corporal y cintura al IMC elevaría al 75% la proporción de adultos con obesidad en el país norteamericano.

Un nuevo estudio científico plantea que Estados Unidos podría duplicar la cantidad de adultos diagnosticados con obesidad si se revisan los criterios clínicos actuales , ya que la incorporación de mediciones de grasa corporal y circunferencia de cintura revelaría una prevalencia mucho mayor que la estimada solo con el índice de masa corporal.

Durante décadas, el índice de masa corporal (IMC) , calculado a partir del peso y la altura, fue el parámetro principal para definir la obesidad en la práctica médica. Sin embargo, especialistas advierten que este indicador no logra captar con precisión la acumulación real de grasa corporal, especialmente la que se concentra en el abdomen y se asocia a mayores riesgos para la salud.

Un informe reciente sostiene que basarse únicamente en el IMC conduce a una subestimación significativa del problema y deja fuera del diagnóstico a millones de personas con exceso de tejido adiposo.

Más del 75% de los adultos estadounidenses sería considerado obeso bajo los nuevos criterios propuestos.

La investigación fue realizada por científicos del Centro Médico Beth Israel Deaconess junto a equipos de la Universidad de Harvard , la Universidad de Yale y Yale New Haven Health . Según sus conclusiones, más del 75% de los adultos estadounidenses cumpliría criterios de obesidad si, además del IMC, se incorporaran mediciones como la circunferencia de la cintura.

Actualmente, utilizando solo el IMC, la tasa estimada de obesidad ronda el 40% . Al aplicar ambos criterios en conjunto, el porcentaje se eleva al 75,2%, lo que implicaría casi duplicar los casos diagnosticados.

El trabajo se apoya en una propuesta presentada a comienzos de este año por la Comisión de Diabetes y Endocrinología de The Lancet, que sugiere redefinir la obesidad incorporando indicadores como la circunferencia de la cintura, la relación cintura-cadera y la relación cintura-altura. Más de 70 organizaciones médicas internacionales respaldaron esta iniciativa, aunque su aplicación clínica todavía no fue evaluada de manera sistemática.

Obesidad.jpg Especialistas cuestionan el uso exclusivo del IMC para diagnosticar obesidad por subestimar el exceso de grasa. Gaceta médica

Riesgos ocultos y advertencias médicas

"El IMC es la medida estándar y la más conocida, pero no refleja adecuadamente el tejido adiposo", explicó la cardióloga Erica Spatz, coautora del estudio. Según indicó, este tipo de grasa, menos visible, está estrechamente vinculado con hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

El análisis, publicado en JAMA Network Open, utilizó datos de más de 14.000 participantes de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, representativos de 237,7 millones de adultos estadounidenses entre 2017 y 2023. Incluso, casi cuatro de cada diez personas con un IMC considerado “normal” presentaban exceso de grasa corporal al sumar las mediciones de cintura.

obesidad en jóvenes (1) La grasa abdominal está asociada a un mayor riesgo de hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Diferencias por edad y población

El estudio también mostró que la prevalencia de obesidad aumentó con la edad y fue mayor entre adultos hispanos, con cifras similares entre hombres y mujeres. No obstante, los autores advirtieron que, bajo la nueva definición, casi todos los mayores de 50 años fueron clasificados como obesos, lo que sugiere la necesidad de establecer umbrales específicos por edad.

Los investigadores remarcaron que se requiere más evidencia antes de adoptar de forma generalizada estos nuevos criterios diagnósticos.