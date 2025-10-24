Scott Bessent criticó a una senadora demócrata por involucrarse en el acuerdo con la Argentina: "Ella es una peronista estadounidense"







Utilizando un montaje que rememora la película "Evita", el secretario del Tesoro apuntó contra Elizabeth Warren.

El montaje de Elizabeth Warren difundido por Bessent alude a la película "Evita", de 1996.

El acuerdo entre los Estados Unidos y la Argentina sigue trayendo consecuencias en su gestión de las políticas internas. Este viernes, Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, le pidió a la senadora Elizabeth Warren, referente de la bancada demócrata, que "deje de enfurecerse contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos".

El conflicto entre ambos surge desde que Warren critique a la administración de Donald Trump por haber concretado el salvataje al Gobierno de Javier Milei para "rescatar a los fondos de cobertura de Wall Street". En ese marco, envió solicitudes formales a Managed Funds Association, que agrupa a fondos de coberturas, solicitando información sobre su rol en las negociaciones entre el Tesoro y Argentina.

"Es posible que u$s20.000 por sí solos no sean suficientes para detener el declive económico de Argentina, pero podrían darle tiempo a los inversores en fondos coberturas para salir de sus posiciones sin sufrir pérdidas masivas", escribió la senadora demócrata, representante de Massachusetts, en su carta. Además de ese recurso, presentó un proyecto de ley para restringir la utilización del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro para auxiliar a la Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1981790649176195157&partner=&hide_thread=false While she remains mostly focused on singing "Don't Cry for Me Massachusetts” and voting against paying government workers, @SenWarren has somehow also found the recent bandwidth to threaten large banks on their lending policies.



She is an American Peronist. And the only thing… pic.twitter.com/KLAVVS4U34 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 24, 2025 Por su parte, Scott Bessent no atenúa el conflicto contra los senadores demócratas luego de que no aprueben el proyecto de presupuesto republicano. El propio secretario de Tesoro le respondió a través de una carta a Warren, señalando que su organismo se vio "forzado a priorizar esfuerzos críticos necesarios para el desempeño de las funciones constitucionales del presidente, incluidas la seguridad nacional y la estabilidad financiera mundial".

"El uso del Fondo de Estabilización Cambiaria proporciona un respaldo específico a un aliado clave que ha aplicado políticas fiscalmente responsables y ha promovido la libertad económica para sus ciudadanos", agregó.

La crítica de Scott Bessent a una senadora demócrata con referencia a Evita A través de sus redes sociales, el secretario de Tesoro de los Estados Unidos alude a la película musical "Evita", en 1996, protagonizada por Madonna, quien canta en el estribillo de la canción principal: "Don't cry for me Argentina" ("No llores por mí Argentina"). Esa escena es montada en una publicación del funcionario. Junto a la imagen, Scott Bessent publicó: "Si bien ella permanece mayormente enfocada en cantar 'Don't Cry for Me Massachusetts' y votar en contra de pagar a los empleados del gobierno, Elizabeth Warren de alguna manera también ha encontrado el ancho de banda reciente para amenazar a los grandes bancos sobre sus políticas de préstamos". "Ella es una peronista estadounidense. Y lo único que disfruta más que malgastar sus impuestos es el tiempo de nuestra nación. Senadora, salga del balcón, deje de enfurecerse contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos y vote para reabrir el gobierno", concluyó.