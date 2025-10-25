Antes de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, EEUU abre una investigación arancelaria sobre China







Los mandatarios de ambos países prevén encontrarse en Corea del Sur, pero sus equipos financieros tienen una agenda bilateral en Malasia.

Donald Trump y Xi Jinping continúan dando la batalla de gestos y aranceles.

Mientras se aguarda por un encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump en Corea del Sur, crecen las suspicacias estadounidenses sobre el gigante asiático y se lanzó una investigación comercial que podría provocar la aplicación de nuevas tasas arancelarias a China. Las consecuencias de la tensión ya se sintieron durante la semana en Wall Street.

Entre el 24 de octubre y hasta el 27, funcionarios de ambos países mantienen rondas comerciales en Kuala Lumpur, capital de Malasia, en la víspera del encuentro entre los dos presidentes en Corea del Sur, el próximo 30 de octubre. Aunque las reuniones entre los equipos financieros y diplomáticos de las dos potencias expusieron señales de entendimiento, una nueva avanzada norteamericana provocó la atención internacional.

Se trata de un anuncio de Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos, que inició una investigación para dilucidar si China cumplió con un convenio comercial limitado alcanzado en 2020 durante el primer mandato de Trump. El acuerdo consistía en las promesas chinas de incrementar la compra de productos agrícolas estadounidenses y, en caso de no cumplirse, podría determinar sanciones arancelarias, amparadas en la Ley de Comercio norteamericana.

china estados unidos guerra conflicto.jpg Crece el conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China. Consecuencias en Wall Street Los tres índices de referencia de la bolsa de Nueva York cayeron este miércoles, lastrados por las nuevas preocupaciones sobre la guerra comercial entre EEUU y China.

En este contexto el índice Dow Jones de Industriales bajó un 0,71% a 46.590,41 puntos; el S&P500 perdió un 0,52% a 6.700,48 puntos y el Nasdaq Composite se depreció un 0,93% hasta los 22.740,40 puntos.

Las preocupaciones sobre un nuevo revés en el comercio entre EEUU y China regresaron tras un informe de Reuters, que sugería que la administración Trump considera prohibir las exportaciones chinas realizadas con software estadounidense. La noticia aumentó las dudas sobre si la tan esperada reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur se celebrará a finales de este mes.