Sismo de magnitud 7 sacude zonas de Alaska y Canadá

Un fuerte terremoto impactó una región remota entre Alaska y Yukon sin dejar heridos ni daños graves. No hubo alerta de tsunami, pero continúa el monitoreo por réplicas.

El sismo de magnitud 7.0 se registró en una región remota entre Alaska y Yukon.

Un sismo de magnitud 7.0 sacudió este sábado una extensa área remota entre Alaska y el territorio canadiense de Yukon y dejó, según autoridades y organismos geológicos, un panorama sin heridos, sin alerta de tsunami y sin reportes iniciales de daños estructurales serios. El fuerte movimiento fue registrado en una región de muy baja densidad poblacional.

De acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó a unos 370 kilómetros al noroeste de Juneau y a 250 kilómetros al oeste de Whitehorse. El evento tuvo una profundidad cercana a los 10 kilómetros y fue seguido por varias réplicas, un comportamiento considerado habitual después de un movimiento telúrico de esta magnitud.

sismo alaska Las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni daños estructurales de gravedad. Fuentes vinculadas al monitoreo sísmico informaron que, en las localidades más cercanas, se recibieron llamadas de emergencia y se registraron temblores lo suficientemente fuertes como para provocar la caída de objetos dentro de viviendas y comercios. También se reportaron vibraciones intensas que se prolongaron varios segundos, aunque sin consecuencias graves.

Una región poco habitada que redujo el impacto Especialistas señalaron que la zona del Yukon donde más se sintió el movimiento es montañosa, vasta y con muy poca población estable. Según los primeros reportes recopilados por agencias de emergencia, la mayoría de los efectos observados consistieron en objetos desprendidos de estantes o paredes, sin evidencia de daños estructurales relevantes.

Haines Junction, ubicado a unos 130 kilómetros del área más afectada, es el poblado canadiense más cercano, con poco más de mil habitantes. Del lado estadounidense, Yakutat (a unos 90 kilómetros del epicentro y con alrededor de 660 residentes) fue identificado como la comunidad próxima al punto del sismo, lo que redujo considerablemente el posible impacto humano directo.

sismo alaska La baja densidad poblacional redujo el impacto humano del sismo. X: @geotechwar Evaluación oficial del sismo y estado del monitoreo en Alaska y Yukon Autoridades de ambos países confirmaron que no hubo heridos ni daños significativos, aunque continuarán los relevamientos en las localidades más aisladas. La sucesión de réplicas obligó a mantener activas las alertas preventivas y a reforzar las recomendaciones para que los habitantes permanezcan atentos a cualquier cambio. Organismos internacionales destacaron que la lejanía del epicentro dificulta la evaluación inmediata de los daños en un territorio tan disperso. Aun así, los servicios geológicos continuarán monitoreando la zona durante los próximos días y solicitaron a los residentes reportar cualquier episodio inusual. Finalmente, los sistemas de alerta descartaron riesgos de tsunami y confirmaron que la probabilidad de impacto costero era mínima. Con las comunidades aún atentas a los movimientos secundarios, el panorama preliminar indica un fuerte sismo sin víctimas y con daños limitados, aunque con la recomendación de mantener kits de emergencia y seguir las indicaciones oficiales.

