Tensión en Venezuela: Nicolás Maduro amenazó con revocar el derecho a tráfico a las aerolíneas que no reanuden sus servicios

Aviación Civil de Venezuela (INAC) emitió un comunicado en el que pone un límite de 48 horas para que las aerolíneas retomen sus vuelos al país. La tensión escala ante el despliegue militar de Estados Unidos.

El conflicto entre EEUU y Venezuela impacta en los servicios de diferentes aerolíneas. EFE

La autoridad aeronáutica de Venezuela emitió un comunicado oficial en el que amenaza a numerosas aerolíneas internacionales con retirarles los derechos de tráfico si no reanudan sus vuelos al país en las siguientes 48 horas. El conflicto surgió luego de que diversas empresas suspendieran sus servicios tras las alertas emitidas por la Administración Federal de Aviación de EE.UU sobre los posibles riesgos que conllevaría sobrevolar el mencionado espacio aéreo.

Hasta la mañana del lunes, al menos media docena de firmas —entre ellas Avianca, Gol, TAP Air Portugal, Iberia, Latam Airlines y Turkish Airlines— habían interrumpido sus servicios.

El conflicto entre el gobierno de Venezuela y las aerolíneas El comunicado de Aviación Civil de Venezuela (INAC) se enmarca en un clima de creciente tensión a raíz del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluye al portaaviones Gerald Ford, el mayor del mundo. Washington sostiene que el operativo apunta a reforzar la lucha contra el narcotráfico, mientras que el régimen de Maduro leyó el despliegue como un gesto de hostilidad.

En este escenario, la FAA estadounidense advirtió, el pasado viernes, sobre una “situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo operado desde Maiquetía. La autoridad de aviación norteamericana recomendó a las líneas aéreas extremar precauciones por el “empeoramiento de la situación de seguridad y el incremento de la actividad militar en o alrededor de Venezuela”.

Según la comunicación oficial, “las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves en todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida de los vuelos, y/o para los aeropuertos y aeronaves en tierra”.

La respuesta de las aerolíneas El pronunciamiento del INAC tuvo una rápida réplica de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), organismo que agrupa a gran parte de las aerolíneas de todo el mundo. Según detallaron, la medida tomada desde Venezuela tendrá como consecuencia una mayor reducción "de la conectividad hacia el país”, ya deteriorada respecto de otros mercados de la región. El organismo insistió en que es clave sostener el diálogo con las autoridades venezolanas para ofrecer “mayor claridad a las aerolíneas que operan en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía”. También remarcó que las suspensiones son temporales y responden a “rigurosos análisis de riesgo para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves, de acuerdo con los estándares internacionales”. image El comunicado oficial de IATA respecto de la situación en Venezuela. IATA “IATA mantiene el compromiso de restablecer las operaciones hacia y desde Venezuela tan pronto como las condiciones lo permitan y reitera su disposición a mantener canales abiertos de comunicación con las autoridades venezolanas”, señaló la entidad, según consignó la agencia EFE. En paralelo, representantes de compañías internacionales mantuvieron este lunes una reunión con el Ministerio de Transporte venezolano. De acuerdo con la versión oficial, ambas partes expresaron su voluntad de cooperar para encaminar una normalización del servicio.