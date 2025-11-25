Venezuela tildó de una "ridícula patraña" la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista + Seguir en









La respuesta fue de la Cancillería venezolana hacia la designación de EEUU. Además, la describieron como una “infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima".

El régimen de Nicolás Maduro considera "necio" responder "estas infamias y calumnias" de parte de EEUU. Matias Delacroix / Associated Press

Venezuela calificó este lunes como una “ridícula patraña” la designación por parte de EEUU del Cartel de los Soles como una organización terrorista. Bajo esa medida, Washington vincula al grupo con el presidente Nicolás Maduro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La designación ocurrió en medio del despliegue militar iniciado en agosto por el gobierno del presidente Donald Trump en el Caribe. El fin de semana siete aerolíneas cancelaron sus conexiones con Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio de estas maniobras militares.

Para Venezuela, la designación del Cartel de Soles es "una patraña ridícula" Tras conocerse la iniciativa de la Casa Blanca, la Cancillería venezolano divulgó un comunicado que dicta: “Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los EEUU de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles”, indicó en su cuenta de Instagram.





Además, agregó que se trata de una “infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”: "Esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: Fracasar".

Embed - Yván Gil Pinto on Instagram: "#Comunicado La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles, reeditando así una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen. Esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar." View this post on Instagram Además, consideraron que "resulta necio que el gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo de gobernar para tener que responder estas infamias y calumnias", ya que el pueblo venezolano "está más unido y cohesionado que nunca".

Así, el régimen de Maduro instó al gobierno estadounidense "a rectificar esta errática política de agresiones y amenazas, rechazadas contundentemente por el propio pueblo de los EEUU, que afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas". EEUU designó al Cártel de los Soles como grupo terrorista y a Nicolás Maduro como su líder En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el gobierno de Donald Trump formalizó la inclusión del Cártel de los Soles en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE). En el anuncio, Washington identificó al presidente Nicolás Maduro y a altos funcionarios del chavismo como los jefes de la estructura criminal. El Departamento de Estado aseguró que “corrompieron el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial”, y que la trama del Cártel de los Soles se articula con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.