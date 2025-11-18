Nicolás Maduro está dispuesto a dialogar "cara a cara" con el gobierno de Donald Trump mientras EEUU intensifica la presión

Lo dijo en su programa semanal y afirmó que "en EEUU el que quiera hablar con Venezuela" lo hará "sin problema". Horas antes, Trump sostuvo que no descarta un despliegue terrestre.

El líder del régimen en Venezuela Nicolás Maduro afirmó que está dispuesto a mantener conversaciones cara a cara con el gobierno de Donald Trump , a medida que aumenta la presión de EEUU .

En detalle, la tensión entre el gobierno estadounidense y Venezuela aumentó desde que Trump juró su segundo mandato en enero, a la par de acusar a Maduro de ser el líder de un cartel de la droga. Este lo negó y señaló a EEUU de intentar incitar a una guerra para controlar las reservas petroleras de Venezuela.

"Este país está en paz, este país va a continuar en paz y en EEUU el que quiera hablar con Venezuela se hablará, 'face to face', cara a cara, sin ningún problema", sostuvo el mandatario durante su programa semanal de televisión Con Maduro .

El venezolano hizo esta mención horas luego de que Trump sostuviera que no había descartado el despliegue de fuerzas terrestres en el país sudamericano. A la par, el republicano duplicó la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro hasta alcanzar los u$s50 millones.

Expertos legales cuestionaron la legalidad de los ataques de EEUU, al señalar la falta de pruebas sobre que los barcos contuvieran drogas , citó la BBC. En paralelo, mientras la presión sobre Maduro aumenta, la líder opositora María Corina Machado trata de alentar a los militares venezolanos a cambiar de bando y volverse contra su régimen.

Desde un lugar no revelado en Venezuela, Machado denunció al régimen oficial como "una estructura criminal".

En medio de la creciente tensión con Venezuela, EEUU anunció la Operación Lanza del Sur

El gobierno de Estados Unidos anunció la Operación Lanza del Sur, a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur de los Estados Unidos, para seguir adelante la cruzada que inició el presidente Donald Trump contra el narcotráfico en los alrededores de Venezuela. Esta nueva escalada se da luego de que llegara al Mar Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso de la flota norteamericana.

La noticia fue confirmada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a través de su cuenta de X: "El presidente Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo", comenzó el anuncio de Hegseth.

Luego continuó: "Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur. Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur de los Estados Unidos, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos y la protegeremos".