Cómo un imperio corporativo ganó millones de dólares durante décadas cobrando regalías del "Feliz Cumpleaños"

Este hito universal esconde un trasfondo sumamente llamativo y poco difundido, donde una compañía aprovechó esta particular situación para amasar una verdadera fortuna.

La canción más conocida del mundo tuvo una fuerte disputa legal por sus derechos de autor.

El "Feliz Cumpleaños" es la canción conocida por todo el mundo y se podría decir que es la más fácil de aprender. Pero detrás de este hito para celebrar el nacimiento de las personas, hay una historia no muy conocida con un desenlace de millones de dólares.

Lo que nació como una canción infantil y se transformó en un hit universal oculta una fuerte disputa legal. La misma concluyó con un arreglo multimillonario para su libre utilización sin tener que dejar regalías a quienes poseían sus derechos.

La melodía original fue creada en 1893 por las hermanas estadounidenses Mildred y Patty Hill , dos docentes que escribieron una canción llamada "Good Morning to All" para utilizar en las aulas. La composición buscaba ser sencilla para que los niños pudieran aprenderla con facilidad.

La melodía que nació como una canción para niños se convirtió en un negocio multimillonario.

Con los años, la letra fue modificada y comenzó a utilizarse una versión dedicada a los cumpleaños. La frase "Happy birthday to you" se hizo cada vez más popular , aunque durante mucho tiempo existieron dudas sobre quién había escrito exactamente esa adaptación y cuándo había aparecido.

La canción se extendió durante el siglo XX y se trasladó de los hogares hacia grabaciones, películas y programas de televisión. Esa popularidad hizo que los derechos sobre la obra adquirieran un valor importante.

En 1935, la editorial Summy Company registró una versión de la canción. Décadas más tarde, los derechos fueron transferidos mediante distintas operaciones hasta quedar bajo el control de Warner/Chappell Music.

Warner/Chappell: la discográfica que cobró millones durante décadas

La compañía sostuvo durante años que tenía los derechos de "Happy Birthday to You" y comenzó a cobrar licencias por sus usos. Las productoras que querían incluir la canción en películas, series, anuncios o grabaciones debían pagar para obtener autorización. Ese sistema les generó ingresos millonarios durante décadas, y algunas estimaciones indicaron que producía cerca de u$s2 millones por año en regalías.

Si bien no podían cobrarles a las personas que la cantaban en sus hogares para festejar sus cumpleaños, sí se llevaban una buena porción de dinero en cada aparición en cines, televisión, radio o discos.

La situación comenzó a ser cuestionada cuando investigadores analizaron los documentos históricos y señalaron la falta de demostración sobre los derechos de la empresa respecto a la canción. La discusión terminó llegando a los tribunales y puso en duda uno de los negocios más particulares de la industria musical.

El acuerdo millonario que liberó la canción

La disputa judicial comenzó en 2013, cuando la cineasta Jennifer Nelson demandó a Warner/Chappell después de pagar una licencia para utilizar la canción en un documental. Durante el proceso, sus abogados investigaron la historia de los derechos y cuestionaron que la compañía pudiera cobrar por la composición.

En 2015, un juez estadounidense determinó que la empresa no había demostrado tener los derechos sobre la canción original. El fallo abrió el camino para que la obra dejara de estar bajo el control de una compañía privada en Estados Unidos.

El conflicto terminó en 2016 con un acuerdo de u$s14 millones entre Warner/Chappell y los demandantes. La empresa había cobrado durante años por licencias para utilizar la canción en producciones comerciales, y parte de ese dinero fue destinado a compensar a quienes habían pagado esos permisos mientras los derechos estaban en discusión. De esta forma, se liberó su uso en producciones.