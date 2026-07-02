Tras revés de la Corte, ahora Donald Trump insiste con impedir ingreso de embarazadas que buscan ciudadanía para sus hijos + Agregar ámbito en









Después de que el máximo tribunal bloqueara su intento de eliminar el derecho por decreto, el presidente republicano ordenó explorar nuevas vías legales y promovió un proyecto para limitar el acceso a la ciudadanía de los hijos de extranjeros nacidos en el país.

Trump busca modificar, por vía legislativa, un derecho constitucional vigente desde hace más de 150 años. X

Luego de que la Corte Suprema de EEUU rechazara el martes la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento -impulsada por la Administración de Trump- , el inquilino de la Casa Blanca busca ahora otro camino. El mandatario ya le indicó esta semana los departamentos de Justicia, Estado y Seguridad Nacional que exploren alternativas legales para impedir lo que llaman "turismo de nacimientos". También pidió al Congreso aprobar una ley que introduzca excepciones al principio del ius soli.

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El fenómeno llamado "turismo de nacimientos", parece ser para la Administración Trump, un enorme problema. Sin embargo, según el Center for Immigration Studies, un centro de estudios crítico de la inmigración, asegura que entre 20.000 y 26.000 mujeres con visas de turismo dan a luz en tierras norteamericanas cada año. Esa cifra representa menos del 1% de los nacimientos registrados en el país en el mismo periodo de tiempo. Pasándolo a números concretos, la cifra termina siendo más bien marginal, en comparativa con los 3,6 millones de niños que nacen con padres residentes en EEUU, anualmente.

En el fallo publicado el martes, la Corte Suprema estadounidense expresó que “la ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’“, expresó el presidente del tribunal, John Roberts, en nombre del pleno, citando el debate en el Congreso sobre la enmienda. ”Hoy mantenemos esa promesa”, añadió.

Este derecho constitucional se estableció en 1868 a través de la 14ª Enmienda, originalmente creada para asegurar la ciudadanía de los esclavos liberados tras la Guerra Civil. Hoy en día, esta protección se extiende a cualquiera que nazca en suelo estadounidense o en sus territorios, ya que el texto constitucional estipula que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del Estado en el que residan”.

La iniciativa deberá pasar si o si por la Cámara de Representantes REPUDIO. Inmigrantes y militantes que los apoyan se manifestaron en Washington y otras ciudades de Estados Unidos contra un endurecimiento que consideran un abuso más de Donald Trump. Cualquier iniciativa legislativa deberá superar, sin embargo, el obstáculo del Senado, que exige una mayoría de 60 votos, un número históricamente difícil de alcanzar para el trumpismo.

A diferencia de otras batallas impulsadas por Trump, esta cuenta con un amplio respaldo dentro del Partido Republicano y del movimiento Make America Great Again (MAGA). "Creo que en los últimos años ha habido un abuso desmedido de esta práctica", afirmó el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tras el fallo de la Corte Suprema. "Basta con ingresar al país, tener un hijo y luego toda la familia puede beneficiarse del sistema de bienestar social y de todo lo demás". Por su parte y en la misma línea, el vicepresidente JD Vance expresó su preocupación. "No entiendo cómo puede sostenerse que, si una persona que está ilegalmente en el país o una mujer embarazada que viene de vacaciones da a luz aquí, de repente toda la familia pueda beneficiarse de la ciudadanía estadounidense", señaló. "No creo que eso fuera lo que tenían en mente los Padres Fundadores cuando redactaron la Decimocuarta Enmienda", según recoge la agencia ANSA.