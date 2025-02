Tras la abstención en la ONU, Gerardo Werthein ratificó el pedido de paz en la guerra entre Ucrania y Rusia

Votación ONU.jpg La votación en la Asamblea de la ONU. ONU

Sobre lo ocurrido, Werthein explicó: "Ya en el G20 de Sudáfrica, antes de que esta resolución esté sobre la mesa, la Argentina manifestó que nosotros abogamos por una resolución pacífica y diplomática para terminar con la guerra en Ucrania. Cuando Estados Unidos presentó esto, Milei dijo que esta es una posibilidad única para apoyar un proceso de paz. Acá murieron ciento de miles de personas y el Presidente privilegió que hay una lucecita para tener paz"

"No se cambió de opinión. La resolución de Estados Unidos dice que se insta a terminar con esta guerra en la que murió mucha gente. No hay adjetivos ni se adjudican responsabilidades. Europa tenía una resolución con mucha retórica del pasado pero sin ninguna propuesta para resolver. La Argentina va a estar siempre del lado en el que pueda ser partícipe de un proceso de paz. Cuando hay tantas muertes y una oportunidad de pararlo, hay que hacerlo. El resto después se discute", justificó en diálogo con LN+.

Según Werthein, la decisión oscilaba entre "elegir entre quedar bien y promover la paz" y finalmente la Argentina optó por la segunda opción. “Cuando empieza a hablarse de un proceso de paz, no dudamos en apoyarlo. Estamos en favor de una solución diplomática, ya ha muerto demasiada gente”, sentenció.

Gerardo Werthein llamó a firmar convenios comerciales con Estados Unidos y criticó al Mercosur

Luego de lo que fue la participación de Javier Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Werthein informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a Milei a comer en la Casa Blanca y explicó: “Será un encuentro de acá a los próximos 60 días, lo estamos gestionando. El encuentro fue de dos amigos, de acercamiento”.

En este sentido, ahondó: ""La imagen de él (Milei) en el exterior es impresionante, no podía caminar en la CPAC. No solamente es el público, sino funcionarios. El prestigio está dado por lo que Milei hace y no lo que dice".

milei trump.jpeg Ambos mandatarios mantuvieron una breve reunión tras el cierre de la CPAC. The White House

“En Estados Unidos no existe el criptogate, no lo escuché nombrar. Nadie me preguntó nada y eso que estuve con mucha gente. Lo único que me preguntan es cómo hizo Milei para lograr tanto en tan poco tiempo. Al principio era difícil de creer”, agregó.

Por último el Canciller aprovechó para destacar que el objetivo del Gobierno es llevarse bien con Estados Unidos y aseguró que el país debe aprovechar que ahora "está en el mapa del mundo" para celebrar convenios comerciales con Estados Unidos que cambien el futuro de las exportaciones. En línea con esto, el funcionario aseguró que el Mercosur es una "herramienta antigua que se convirtió en un corsé".