Kylian Mbappé cruzó a una senadora paraguaya que lo atacó con mensajes racistas tras la eliminación de la Albirroja + Agregar ámbito en









El capitán francés respondió a las publicaciones de la legisladora Celeste Amarilla después del triunfo 1-0 de Les Bleus en los octavos de final.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla emitió mensajes racistas contra Kylian Mbappé tras la eliminación de Paraguay ante Francia en el Mundial 2026, lo que generó repudio internacional.

La eliminación de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026 derivó en una fuerte polémica fuera de la cancha. La senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó una serie de mensajes racistas contra Kylian Mbappé tras el triunfo 1-0 en Filadelfia y el capitán de Les Bleus respondió con un duro descargo.

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El partido ya había terminado con tensión. Francia avanzó a los cuartos de final gracias a un gol de penal de Mbappé, en un cruce áspero, con muchas fricciones y discusiones. Tras el pitazo final, el delantero del Real Madrid protagonizó un intercambio con el arquero paraguayo Orlando Gill, a quien no le dio la mano cuando el guardameta se acercó a saludarlo. Según reconstruyeron medios europeos y sudamericanos, Gill reaccionó arrojándole la pelota por la espalda.

Los mensajes racistas de la senadora contra el capitán francés Ese episodio encendió la reacción de Amarilla. La legisladora del Partido Liberal Radical Auténtico publicó primero un mensaje cargado de descalificaciones contra Mbappé y luego otro con expresiones racistas. Entre otras frases, lo llamó "camerunés colonizado" y recurrió a comparaciones ofensivas como "en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés".

Y fue mucho más allá: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…", continuó.

Para finalizar, escribió: "Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol". Los mensajes fueron replicados rápidamente en redes, se hicieron virales y generaron repudio internacional.

El descargo de Mbappé en redes sociales Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026 La respuesta de Mbappé llegó a través de su cuenta de X. El capitán francés apuntó directamente contra la senadora y calificó sus dichos como racistas. "Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo", escribió el delantero en el comienzo de su descargo. El futbolista también diferenció a la dirigente del pueblo paraguayo y buscó rescatar la campaña de la Albirroja en el Mundial: "Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición". Luego sostuvo que, por el racismo de la senadora, el recorrido y el esfuerzo del seleccionado paraguayo quedaron opacados por la imagen que dejó una representante política. Mbappé cerró su mensaje con una condena explícita: "Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo".