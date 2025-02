Franja de Gaza TRUMP.mp4 El polémico video que compartió el mandatario estadounidense en Truth Social.

"Gaza 2025. ¿Qué viene después?", pregunta un texto insertado en la publicación generada con IA. Tras esto, las imágenes muestran a una persona - muy parecida a Elon Musk - comiendo, un niño con un globo dorado con la cara del propio Trump y al propio líder estadounidense bailando en un boliche con una odalisca. Además, también hace su aparición en primer ministro israelí, tomando sol y cócteles en unas reposeras.

Entre otros futuros imaginarios, el video muestra una especie de hotel con el cartel "Trump Gaza", una estatua gigante del presidente estadounidense hecha en oro, odaliscas con barba bailando y al CEO de Telas revoleando dinero. Cabe destacar que todo este escenario tiene lugar en el enclave en el que viven más de dos millones de palestinos, desplazados internamente por la guerra.

El video es acompañado por una canción que hace referencia a los planes de Trump para el futuro de Gaza.“ Donald Trump lo va a liberar, trayendo la vida para que todos la vean. No más túneles, no más miedo, la Gaza de Trump está finalmente aquí”, dice parte de letra.

Tras reunirse con Benjamín Netanyahu, Donald Trump propuso que EEUU tome el control de la Franja de Gaza

Semanas atrás, Trump recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Israelpor primera vez desde su regreso al poder con el foco puesto en el futuro de la guerra con el grupo Hamás. El flamante mandatario norteamericano apuntó que la Franja de Gaza “un pedazo de tierra bueno, fresco y hermoso” y sugirió que su país tome el control del territorio.

Al respecto, el republicano aseguró: “Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza y además hará un buen trabajo con ella”, lanzó y agregó: “Yo veo una posición de propiedad a largo plazo, y creo que traerá gran estabilidad a esa parte de Medio Oriente, y tal vez a todo Medio Oriente. Y todas las personas con las que he hablado, no fue una decisión tomada a la ligera, a todas las personas con las que he hablado les encanta la idea de que Estados Unidos sea dueño de ese pedazo de tierra, desarrolle y cree miles de puestos de trabajo con algo que será magnífico en una zona realmente magnífica”, detalló Trump.

“La poseeremos y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas que hay en el lugar, nivelaremos el lugar y nos desharemos de los edificios destruidos, lo nivelaremos y crearemos un desarrollo económico que suministrará un número ilimitado de puestos de trabajo y viviendas para la gente de la zona”, ahondó en una conferencia de prensa posterior a la reunión.

Netanyahu recibió con buenos ojos la propuesta de Trump y consideró que el control de Washington sobre Gaza podría “cambiar la historia” y que “vale la pena prestar atención” a esta idea.

A su vez, el estadounidense adelantó que proyecta visitar la Franja de Gaza aunque por el momento no dio precisiones sobre la fecha. “Adoro a Israel y lo visitaré y visitaré Gaza y visitaré Arabia Saudí y visitaré otros lugares de todo Oriente Medio”.

Por otro lado, Trump propuso que los palestinos que de la Franja de Gaza - muchos de ellos actualmente exiliados por el conflicto bélico -, se reinstalen de forma definitiva en otros países. “Mi esperanza sería que pudiéramos hacer algo realmente bueno, algo realmente positivo, para que no quisieran volver. ¿Por qué querrían regresar? Ese lugar ha sido un infierno”.

Tras ser consultado sobre cuántos palestinos deberían ser realojados, el mandatario respondió: “Todos. Probablemente un millón setecientas mil personas, quizá un millón ochocientas mil. Pero creo que todos. Serían reasentados donde puedan tener una vida hermosa”.