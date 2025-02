Israel prepara un plan para la salida voluntaria de la población de Gaza

Actualmente, los gazatíes no pueden dejar este territorio, devastado por la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023 con el ataque del movimiento islamista Hamás contra Israel. En este contexto, Trump recibió el martes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y reiteró su propuesta de enviar a los gazatíes a Egipto y Jordania , bajo la idea de que Estados Unidos asuma el control del enclave palestino.

"Rechazamos ser desplazados"

Después de una avalancha de críticas internacionales, el secretario de Estado, Marco Rubio, matizó el miércoles que todo traslado de gazatíes sería temporal. Trump ofreció "muy generosamente la reconstrucción de casas y negocios" para que "la gente pueda volver a vivir allí", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

marco rubio bbc (1).jpg El secretario de Estado, Marco Rubio, matizó el miércoles que todo traslado de gazatíes sería temporal. Gentileza: BBC

De su lado, en una entrevista con la conservadora cadena estadounidense Fox News, Netanyahu la describió como una idea "notable", que debería ser "examinada, impulsada y realizada, porque creo que abrirá un futuro diferente para todos".

El secretario general de la ONU, António Guterres, reivindicó "el derecho de los palestinos a vivir (...) en su propia tierra" y alertó contra "cualquier forma de limpieza étnica". Muchos habitantes de Gaza, casi todos desplazados, también descartan volver a irse luego de que la tregua les permitiera volver a sus casas.

"Hemos regresado a pesar de la destrucción masiva (...) porque rechazamos categóricamente ser desplazados", dijo Ahmed al Minaoui, un habitante de Ciudad de Gaza, según AFP. Egipto, Jordania, Arabia Saudita, la Unión Europea e Irán también expresaron su rechazo a la propuesta de Trump.

Tras reunirse con Benjamín Netanyahu, Donald Trump propuso que EEUU tome el control de la Franja de Gaza

Trump recibió este martes en la Casa Blanca al primer ministro Netanyahu por primera vez desde su regreso al poder con el foco puesto en el futuro de la guerra con el grupo Hamas. El flamante mandatario norteamericano apuntó que la Franja de Gaza “un pedazo de tierra bueno, fresco y hermoso” y sugirió que su país tome el control del territorio.

Al respecto, el republicano aseguró: “Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza y además hará un buen trabajo con ella”, lanzó y agregó: “Yo veo una posición de propiedad a largo plazo, y creo que traerá gran estabilidad a esa parte de Medio Oriente, y tal vez a todo Medio Oriente. Y todas las personas con las que he hablado, no fue una decisión tomada a la ligera, a todas las personas con las que he hablado les encanta la idea de que Estados Unidos sea dueño de ese pedazo de tierra, desarrolle y cree miles de puestos de trabajo con algo que será magnífico en una zona realmente magnífica”, dijo Trump.