Trump justificó ante Japón por qué no avisó del ataque a Irán: "¿Por qué no me hablaron de Pearl Harbor?" + Seguir en









"¿Quién sabe más de sorpresas que Japón?", ironizó el presidente de Estados Unidos mientras estaba sentado junto a la primera ministra japonesa en el Despacho Oval.

Donald Trump junto a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este jueves una explicación poco habitual sobre por qué no alertó a sus aliados antes de los ataques contra Irán, y lo hizo sentado junto a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante una visita protocolar en el Despacho Oval.

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Ante la pregunta de un periodista japonés sobre por qué Washington no avisó a aliados como Japón antes de la acción militar del 28 de febrero -una decisión que "confundió" a los japoneses-, Trump respondió que su administración "no informó a nadie" sobre el operativo.

"Bueno, una cosa, no hay que dar demasiadas señales, ¿saben? Cuando entramos, entramos con mucha fuerza. Y no le dijimos a nadie porque queríamos que fuera una sorpresa. ¿Quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿De acuerdo? ¿Por qué no me hablaron de Pearl Harbor? ¿De acuerdo?", reportó CBS News.

El mandatario también justificó la decisión en términos estratégicos: "Teníamos que sorprenderlos, y lo hicimos", dijo refiriéndose a Irán, y agregó: "Si voy y se lo cuento a todo el mundo, ya no habrá sorpresa".

Takaichi pareció sorprendida por las declaraciones y sus ojos se abrieron momentáneamente. La primera ministra habla algo de inglés, pero durante el evento se comunicó principalmente a través de un traductor. Más tarde, la Casa Blanca publicó una foto de ambos líderes juntos, con el pulgar hacia arriba.

Donald Trump analiza ampliar ofensiva militar en Irán y la guerra en Medio Oriente podría escalar a otro nivel El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza ampliar la ofensiva militar contra Irán y evalúa desplegar miles de tropas adicionales en Medio Oriente, en un escenario de guerra que ya lleva tres semanas y que podría entrar en una fase más agresiva con impacto regional e internacional. La administración estadounidense estudia distintas alternativas militares mientras el conflicto escala. Entre ellas, el envío de refuerzos para garantizar el paso seguro de petroleros por el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético global. Esta operación se apoyaría principalmente en fuerzas aéreas y navales, aunque no se descarta el despliegue de tropas en la costa iraní. Fuentes cercanas al gobierno indicaron a Reuters que Washington también analiza una posible intervención en la isla de Kharg, centro neurálgico de las exportaciones petroleras iraníes, que concentra cerca del 90% del total. La operación implicaría riesgos elevados, ya que Irán cuenta con capacidad para atacar la zona con misiles y drones.