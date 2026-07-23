Mendoza habilita un sistema para denunciar infracciones de tránsito por WhatsApp

La provincia puso en marcha la primera etapa de "Modo Testigo", una herramienta que permite a los ciudadanos enviar fotos y videos de maniobras peligrosas. Por ahora tendrá un fin preventivo y educativo.

El Gobierno de Mendoza comenzó a implementar Modo Testigo , un sistema que busca ampliar la participación de los ciudadanos en materia de seguridad vial mediante el envío de fotografías y videos de infracciones de tránsito observadas en la vía pública.

La iniciativa, contemplada en la Ley Provincial 9701 , inició su primera etapa tras la publicación de la reglamentación en el Boletín Oficial. En esta fase inicial, los reportes podrán enviarse a través de un canal oficial de WhatsApp y serán utilizados exclusivamente para acciones de prevención, educación y concientización , sin generar sanciones para los conductores involucrados.

El objetivo es complementar los controles que realizan los organismos de tránsito, incorporando la colaboración ciudadana para detectar conductas peligrosas y reforzar las campañas de seguridad vial.

Durante esta primera etapa, los mendocinos podrán enviar fotografías y videos las 24 horas al número oficial habilitado por el Ministerio de Seguridad y Justicia. El material será evaluado por la Dirección de Seguridad Vial, que verificará si cumple con los requisitos establecidos por la normativa.

Entre las situaciones que podrán reportarse se encuentran el uso del teléfono celular mientras se conduce, la falta de cinturón de seguridad, maniobras peligrosas, exceso de velocidad, circulación indebida y otras conductas que representen un riesgo para la seguridad vial .

La iniciativa, contemplada en la Ley Provincial 9701, inició su primera etapa tras la publicación de la reglamentación en el Boletín Oficial.

Las autoridades aclararon que, por el momento, los registros no derivarán en multas ni sanciones. Aquellos que cumplan con los criterios previstos podrán difundirse con fines educativos a través del canal oficial de Modo Testigo, preservando siempre la identidad de las personas involucradas y respetando la legislación sobre protección de datos personales.

El sistema está diseñado para que las denuncias sean realizadas por terceros que presencien la infracción, ya que el conductor involucrado no podrá registrar imágenes mientras conduce.

En paralelo, el Gobierno provincial trabaja en una segunda etapa que incorporará esta herramienta a la aplicación Mendoza × Mí, prevista para estar disponible el próximo mes. Esa versión sumará funciones de validación automática, como la verificación de ubicación, fecha, hora y metadatos de cada registro, lo que permitirá mejorar la trazabilidad y la calidad de la información recibida.

Con esta iniciativa, Mendoza apuesta por combinar tecnología, participación ciudadana y educación vial para fortalecer las políticas de prevención y promover una circulación más segura en toda la provincia.