Kneecap llega por primera vez a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









El trío de Belfast-Derry llegará al país con un nuevo y explosivo álbum llamado "FENIAN".

El trio irlandes llega al país.



El trío de hip hop irlandés Kneecap llega por primera vez a la Argentina el lunes 19 de octubre para dar un show imperdible en el C Art Media.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 24 de julio a las 10hs. Todos los medios de pago aceptados. Galicia Visa: 6 cuotas sin interés.

Kneecap presenta su nuevo álbum: "FENIAN" Kneecap regresa en 2026 para doblar géneros, lenguajes y reglas. No habrá marcha atrás. No dudes. No te acobardes. No retrocedas. Los artistas más comentados del mundo están pasando la página. Un nuevo capítulo, nuevos sonidos, nuevos manifiestos. El trío de Belfast-Derry regresa con un álbum explosivo que se revela en la oscuridad mientras irrumpe a través del vacío con una ensoñación iluminada. Esto es FENIAN.

Producido por Dan Carey (Fontaines D.C., Kae Tempest, Wet Leg), FENIAN rompe con las expectativas gracias a una paleta sonora increíblemente amplia, que abarca acid house, trip-hop, dubstep y más, reafirmando a Kneecap como uno de los artistas más auténticos y excepcionalmente creativos de su generación.

Maestros del rave y el rap teatral, FENIAN representa la exploración más sofisticada del lenguaje y los sonidos por parte de Kneecap. Así, lo que comenzó en 2017 como un proyecto independiente con ritmos de hip-hop rudimentarios se ha convertido en un movimiento global. Con FENIAN, los europeos recuperan su territorio creativo, desarrollándose enormemente a lo largo de su singular trayectoria mientras los titulares resonaban y los sistemas de sonido de los festivales rugían.

Tras su película biográfica homónima, ganadora de premios BAFTA y Sundance, su aclamado álbum debut «Fine Art» , una actuación en Coachella que cambió la cultura y los posicionó como artistas a la vanguardia del movimiento de solidaridad con Palestina, una actuación impresionante en Glastonbury y habiéndose convertido en el grupo de rap más comentado del planeta —sin importar las protestas, los murales, las comparecencias ante los tribunales, las innumerables portadas, la implacable cobertura mediática global y los multitudinarios conciertos por todo el mundo—, Kneecap decidió hacer lo que mejor le sale: crear temas increíbles que reúnan a miles y miles de fans para arrasar con todo a su paso.

Temas entradas

Música

Show