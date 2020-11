Trump admitió implícitamente que puede no ser el próximo presidente de EEUU

"No vamos a ir a un confinamiento, yo no iré; este gobierno no irá a un cierre" de las actividades, manifestó el presidente y a continuación admitió que no sabía lo que pueda pasar a partir del 20 de enero próximo, fecha en que debe asumir el nuevo mandatario, según la agencia de noticias AFP.

El jefe de la Casa Blanca hizo esa declaración poco después de que varios canales de televisión informaran que Biden se impuso en el estado Georgia y Trump en Carolina del Norte, lo que consolida la ventaja del retador demócrata, con 306 electores contra 232 del actual presidente.

Poco antes, incluso, Trump había deslizado la posibilidad de asistir a una manifestación convocada para mañana en Washington por simpatizantes del Partido Republicano convencidos, como él, de que el mandatario ganó las elecciones y es víctima de fraude.

"Es reconfortante ver todo el tremendo apoyo que hay, especialmente las manifestaciones que están surgiendo en todo el país, incluida una grande el sábado en DC", exclamó un eufórico Trump a través de Twitter.

La campaña de reelección de Trump abandonó la demanda que impugnaba los resultados del escrutinio del crucial estado Arizona, según reconocieron hoy sus abogados en un documento judicial.

"Desde el cierre de la audiencia de ayer, la tabulación de votos en todo el estado ha hecho innecesario un fallo judicial sobre los electores presidenciales", dice el texto citado por la agencia Sputnik.

La nota indica que la campaña reconoció que el número de votos en disputa, poco menos de 200, no fue suficiente para superar el margen entre los candidatos. Según el recuento en curso en ese estado, que otorga 11 electores, Biden estaba por delante de Trump por casi 11.000 votos.

De confirmarse los últimos datos suministrados por CNN y otros canales se daría la paradoja de plasmarse un resultado muy similar, pero en sentido opuesto, al de las elecciones de 2016, cuando Trump superó a Hillary Clinton con 304 a 227 electores (más otros siete que se repartieron entre cinco candidatos independientes), pese a que su contrincante sumó casi tres millones más de votos.