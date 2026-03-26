EEUU anunció que emitirá billetes con la firma de Donald Trump + Seguir en









La medida fue anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent y se enmarca en los festejos por el 250º aniversario de la independencia del país.

EEUU anunció que emitirá billetes con la firma de Donald Trump. Gemini AI

En una decisión inédita, el Departamento del Tesoro de EEUU confirmó este jueves que los billetes del país incorporarán la firma del presidente Donald Trump mientras continúe en funciones. La medida se da en el marco de los festejos por el 250º aniversario de la independencia y rompe con una tradición histórica en la emisión de la moneda.

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El anuncio fue realizado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien destacó el contexto económico y político de la medida. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos en vía hacia un crecimiento económico sin precedentes, un dominio duradero del dólar y fortaleza y estabilidad fiscales”, afirmó en un comunicado oficial.

En esa línea, el funcionario subrayó el carácter simbólico de la iniciativa: “No hay forma más poderosa de reconocer estos logros que con billetes de dólar que llevan su nombre”. Además, consideró que resulta “totalmente apropiado” que esta emisión se produzca durante los 250 años de la independencia del país.

moneda trump Imagen creada con IA Días atrás, el 19 de marzo, también se aprobó el diseño de una moneda de oro conmemorativa con la figura de Trump. Según se informó, la pieza mostrará en el anverso al mandatario de pie, con los puños apoyados sobre un escritorio, mientras que en el reverso aparecerá un águila, símbolo histórico de EEUU.

De concretarse, la incorporación de la firma presidencial en los billetes no solo tendrá impacto simbólico, sino que también abrirá un nuevo capítulo en la tradición monetaria del país, históricamente ajena a este tipo de gestos hacia mandatarios en ejercicio.

Donald Trump postergó por 10 días los ataques contra instalaciones energéticas de Irán El presidente de EEUU, Donald Trump anunció este jueves que su gobierno pospuso por 10 días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes. El comunicado fue compartido a través de su cuenta de Truth Social. “A petición del Gobierno iraní, por favor, permitan que esta declaración sirva para dejar constancia de que estoy pausando por 10 días el período de destrucción de instalaciones energéticas, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 8 p.m., hora de Miami”, señaló el mandatario. Al mismo tiempo, aseguró que “las conversaciones continúan” y que, pese a lo que calificó como “declaraciones erróneas de las ‘fake news’”, “avanzan muy bien”. La tregua vigente estaba prevista para expirar este viernes.