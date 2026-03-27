En medio de nuevos ataques a una central nuclear iraní, Donald Trump criticó el rol de la OTAN en la guerra

A casi un mes del inicio del conflicto, EEUU sólo pudo confirmar la destrucción de un tercio de los misiles de Irán, que esta noche volvió a atacar Tel Aviv.

Los objetivos de reducción total de la capacidad militar de Irán parecen lejanas, según lo reconoció la misma gestión estadounidense . En ese marco, Donald Trump expresó su frustración por la falta de apoyo de sus aliados europeos de la OTAN. Este viernes, y en conjunto con Israel , bombardearon por tercera vez la central nuclear iraní de Bushehr , provocando una respuesta de ataques a Tel Aviv .

En su participación en el foro FII Priority, Trump se encargó de separar a quienes le están dando apoyo en la guerra contra Irán de aquellos que se mantienen al margen del conflicto. "Quiero agradecer al Reino de Arabia Saudí, ha ayudado mucho. A diferencia de la OTAN, Arabia Saudí luchó, Catar luchó, Baréin luchó y Kuwait luchó, aunque derribaron tres de nuestros aviones", sostuvo el presidente norteamericano.

"Estoy muy decepcionado con la OTAN, no vinieron a ayudar. No intenté demasiado. De hecho, quería probar un punto. No vendí (NdR: la guerra). Probablemente piensen que soy un vendedor terrible", analizó Trump, quien destacó positivamente las intervenciones de Turquía en el conflicto.

Este viernes se registró un tercer ataque de misiles de Israel y Estados Unidos a la central nuclear iraní de Bushehr . Las investigaciones preliminares indican que el proyectil no causó ni víctimas ni daños materiales o técnicos en las distintas partes de la central nuclear.

Las autoridades de Irán reiteraron sus criticas considerando que " atacar instalaciones nucleares pacíficas constituye una clara violación de las normas internacionales" y que podrían "amenazar gravemente la seguridad de la región". El argentino Rafal Grossi , titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), advirtió que un ataque puede provocar "un grave incidente radiológico si el reactor resultara dañado" .

En la noche del viernes, hubo focos de conflicto en distintos países involucrados en la guerra. Doce militares estadounidenses fueron heridos por un ataque de Irán a la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí. Posteriormente, se registraron operaciones de misiles en los Emiratos Árabes Unidos y en la ciudad israelí de Tel Aviv. En contrapartida, cuatro importantes ciudades iraníes registraron bombardeos en su infraestructura: Teherán, Isfahán, Shiraz y Dezful.

EEUU confirmó la destrucción de solo un tercio del arsenal de misiles de Irán

EEUU solo puede determinar con certeza que destruyó aproximadamente un tercio del arsenal de misiles de Irán, a medida que la guerra entre ambos escala al cumplir su primer mes. El dato trascendió de cinco personas familiarizadas con la inteligencia estadounidense que hablaron con la agencia Reuters. Una de las fuentes indicó que la información de inteligencia era similar en lo que respecta a la capacidad de Irán para operar drones.

La evaluación muestra que, si bien la mayoría de los misiles de Irán están destruidos o son inaccesibles, Teherán todavía cuenta con un importante arsenal de misiles y podría recuperar algunos enterrados o dañados una vez que cesen los combates.