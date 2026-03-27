EEUU confirmó la destrucción de solo un tercio del arsenal de misiles de Irán

La inteligencia de EEUU aseguró que Teherán aún cuenta con un importante arsenal ya que otro tercio fue dañado, pero puede ser recuperado.

Una evaluación muestra que, si bien la mayoría de los misiles de Irán están destruidos, aún cuenta con un arsenal importante.

EEUU solo puede determinar con certeza que destruyó aproximadamente un tercio del arsenal de misiles de Irán , a medida que la guerra entre ambos escala al cumplir su primer mes.

El dato trascendió de cinco personas familiarizadas con la inteligencia estadounidense que hablaron con la agencia Reuters. El estado de otro tercio de los misiles es menos claro, pero es probable que los bombardeos los hayan dañado o enterrado en túneles y búnkeres subterráneos. Sin embargo, Irán podría recuperarlos y volver a tenerlo disponibles.

Una de las fuentes indicó que la información de inteligencia era similar en lo que respecta a la capacidad de Irán para operar drones y afirmó que existía cierto grado de certeza de que un tercio de ellos había sido destruido.

La evaluación muestra que, si bien la mayoría de los misiles de Irán están destruidos o son inaccesibles, Teherán todavía cuenta con un importante arsenal de misiles y podría recuperar algunos enterrados o dañados una vez que cesen los combates.

La información de inteligencia contrasta con las declaraciones públicas del presidente Donald Trump del jueves, en las que afirmó que a Irán le quedaban "muy pocos cohetes". También pareció reconocer la amenaza que representan los misiles y drones iraníes restantes para cualquier operación futura de EEUU destinada a salvaguardar el estrecho de Ormuz, de vital importancia económica.

Reuters informó inicialmente que está sopesando la posibilidad de intensificar el conflicto desplegando tropas estadounidenses en las costas iraníes a lo largo de Ormuz. "El problema es este: supongamos que hacemos un trabajo excelente, que interceptamos el 99% (de sus misiles). El 1% es inaceptable, porque ese 1% representa un misil que impacta en el casco de un barco que costó mil millones de dólares", dijo Trump en una reunión de gabinete televisada.

Misiles Irán a Israel.jpg La información de inteligencia contrasta con las declaraciones de Trump sobre que a Irán le quedaban "muy pocos cohetes". Univ

Al ser consultado al respecto, un funcionario del Pentágono declaró que los ataques con misiles y drones iraníes se redujeron en un 90% desde el inicio de la guerra. El Comando Central del ejército estadounidense "también dañó más del 66% de las instalaciones de producción de misiles, drones y armamento naval iraníes, así como de los astilleros", añadió el funcionario.

El representante demócrata Seth Moulton, veterano del Cuerpo de Marines en Irak, refutó las afirmaciones de Trump sobre el impacto de la guerra en el arsenal persa: "Si Irán es inteligente, conservó parte de su capacidad; no está utilizando todo lo que tiene. Y están al acecho".

La administración Trump ha declarado que su objetivo es debilitar al ejército iraní hundiendo su armada, destruyendo su capacidad de misiles y drones y garantizando que la República Islámica nunca posea armas nucleares.

Guerra en Medio Oriente: reportan al menos 1.900 muertos en Irán desde el inicio de los ataques

El impacto humanitario de la guerra en Irán escala con rapidez. Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel, más de 1.900 personas murieron y al menos 20.000 resultaron heridas, según datos difundidos por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), en base a información de la Media Luna Roja Iraní.

La advertencia fue realizada este viernes por María Martínez, jefa de la delegación del organismo en el país, durante una conferencia de prensa en la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “La situación humanitaria se está deteriorando rápidamente. Teherán, una ciudad de aproximadamente 9 millones de habitantes, parece completamente vacía”, denunció.

En ese contexto, los equipos de rescate enfrentan escenas cada vez más extremas. Martínez relató que un socorrista encontró entre los escombros los cuerpos de miembros de su propia familia tras un bombardeo. “En Qom, otro socorrista recuperó los cuerpos de su tía y del esposo de esta, junto con el de un niño pequeño”, añadió.