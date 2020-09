Católica practicante y antiaborto: quién es Amy Coney Barrett, la jueza que eligió Trump para la Corte

Barrett, católica practicante, madre de siete hijos y que se opone por convicción personal al aborto, podría impulsar el electorado religioso conservador del que Trump dependió en gran medida en su elección hace cuatro años.

Según el diario The New York Times, Barrett sería parte, junto con su esposo, del grupo "People of Praise", señalado como fuente de inspiración para la novela de Margaret Atwood, "El cuento de la criada".

La organización agrupa a cristianos pero sobre todo católicos, en su mayoría conservadores, y enseña que los hombres tienen autoridad sobre sus esposas.

Los miembros hacen un juramento de lealtad entre ellos y donan el 5 por ciento de las ganancias a las arcas del grupo.

También los integrantes de "People of Praise", informó Newsweek, tienen asesores personales del mismo sexo llamados "jefes" para los hombres y "criadas" para las mujeres: una designación abandonada luego de la popularidad de la serie de televisión basada en la novela de Atwood.

La escritora canadiense nunca confirmó que se inspiró en "People of Praise" para la novela, ambientada en la nación teocrática ficticia de Gilead, pero en varias entrevistas habló sobre una "secta cristiana carismática que llama a las mujeres 'criadas'".

La afiliación a "People of Praise" nunca surgió durante la confirmación de Barrett como jueza federal, ni tampoco fue confirmada por la parte interesada y por el grupo.

Según su sitio web, "People of Praise" tiene aproximadamente 1.700 miembros en 22 ciudades de Estados Unidos, Canadá y elCaribe.

El grupo nació a fines de la década de 1960 como parte de un movimiento de renovación carismática que enfatiza la experiencia personal en Dios a través del bautismo con el Espíritu Santo.