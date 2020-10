Perfil de Donald Trump

Con esto en mente, está bueno analizar como es que Trump encaró esta campaña electoral, con un panorama similar en cuanto a las predicciones realizadas mediante encuestas pero con su imagen muy dañada debido a su mala gestión de la pandemia de coronavirus, la cual dejó más de 200 mil muertes desde principio de año.

Estados Unidos Elecciones Trump Biden Las elecciones a presidente de Estados Unidos parecen estar más parejas que nunca. Gentileza: The Times

Donald Trump en Twitter

Una de las cosas que realmente caracteriza el peculiar estilo de hacer política del mandatario norteamericano es su uso de las redes sociales, con especial énfasis en Twitter. En esta última se ve como Trump no tiene un filtro claro sobre lo que puede decir, mientras que diferenciar muy claramente los anuncios de la cuenta presidencial (usada solamente para formalidades) con su cuenta personal (la cual es mucho más activa).

Pero esta forma de actuar sin un supuesto filtro y diciendo lo que le parecía correcto para ganar le costó caro, ya que a mediados de este año se empezaron a marcar sus publicaciones en la red social como “posiblemente falsas”, generando un conflicto entre el gobierno estadounidense y Twitter que casi llevó a la intervención de todas las redes sociales.

La confrontación en sí se centró en el hecho de que las publicaciones de Trump eran marcadas como “noticias falsas” o “fomentadoras de la violencia”, mientras que muchas otras de sus rivales demócratas no recibían el mismo tratamiento. Fue por eso que Trump firmó un decreto con el cual buscaba “intimidar” a las redes sociales, según aseguraron diversos opositores.

La última publicación polémica realizada por Trump, que se podría considerar como una de las más agresivas desde que empezó la campaña, fue realizada el pasado 13 de octubre, cuando compartió una foto donde se ve a Joe Biden en una silla de ruedas y un cartel que dice: “Biden para la residencia”.

Trump tuit Biden.JPG El polémico tuit del candidato a presidente de los Estados Unidos por el partido republicano. @RealDonaldTrump

Los hijos de Donald Trump

A sus 74 años, se puede asegurar que Trump tiene una familia muy grande y variada en todo sentido, especialmente si se refiere a sus hijos. Luego de tres matrimonios, sus cinco descendientes tienen una gran diferencia de edad y muy distintos tipos de relación con su padre.

Mientras que sus primeros tres, Donald Trump Jr, Ivanka Trump y Eric Trump son muy cercanos a su padre, ocupando cargos ejecutivos en su empresa y mostrándose activamente junto a él durante la campaña presidencial, su cuarta hija, Tiffany Trump, no tiene la mejor de las relaciones con el mandatario, llegando a asegurar que “nunca tuvo una figura paterna ”.

En cuanto a su último hijo, el joven Barron Trump y único de su matrimonio con la actual primera dama Melania Trump, el hecho de solo tener 13 años no le permite aparecer mucho en los medios, pero se los ve unidos siempre que hacen apariciones en público, ya sea en algún viaje o en las inmediaciones de la Casa Blanca.

El joven Donald Trump

Trump nació en la ciudad de Nueva York en 1946 y pasó toda su infancia en el barrio de Queens. Su juventud se vio protagonizada por tener que asistir a la Academia Militar de Nueva York desde los 13 años, principalmente por tener problemas de conducta. Una vez graduado, estudió negocios y obtuvo un diploma de grado en Economía en la Universidad de Pennsylvania.

Mientras que su lado empresarial le permitió volverse uno de los hombres más ricos del país, llegando a poseer en 2016 una fortuna de u$s 4500 millones según la revista Forbes, su carisma y facilidad para mostrarse frente a las cámaras lo volvieron una persona muy mediática durante su juventud, cosa que impulsó su carrera política.

Entre sus acciones más impresionantes se encuentran la remodelación de la empresa de bienes raíces de sus padres para convertirla en la multinacional “Trump Organization”, la posesión y organización de los concursos Miss USA y Miss Universo desde 1996 hasta 2015 o el hecho de haber tenido su propio reality show, “The Apprentice”, desde 2004 hasta 2015.

Melania, la esposa de Donald Trump

A pesar de sus múltiples polémicas y escándalos, las noticias que más parecen afectar al mandatario son las que se refieren a su relación con Melania Trump, su actual esposa y con quien tuvo un solo hijo, debido a que es con quien suele tener más “altercados públicos” y la razón de diversas noticias sobre una “mala relación”.

La modelo nació en Eslovenia e inmigró a Estados Unidos persiguiendo el “sueño americano”. En 1998 habría conocido al actual presidente y para 2005 estarían casados. Cabe aclarar que Trump recién se divorció de su segunda esposa, Marla Maples, en 1999.

Mientras que es común ver como Melania no deja que Trump la tome de la mano o le indique lo que hacer, una de las polémicas más grandes se vivió en 2016, cuando la primera dama plagió un discurso realizado por Michelle Obama en 20008.

Melania Trump and Michelle Obama side-by-side comparison

Donald Trump en Mi Pobre Angelito 2

Como ya se explicó antes, una de las características más destacadas de Trump es su facilidad para mostrarse carismático frente a las cámaras, a tal punto que muchos lo consideran un actor nato. Mientras que nunca se dedicó a esto como profesión, hay una ocasión en la que el mandatario realizó una escena en una película.

En 1992, cuando se estaba realizando el rodaje de Mi Pobre Angelito 2, una de las escenas se debía filmar en el Hotel Plaza, uno de los más icónicos de Nueva York, y para poder acceder a esto se le concedió a Trump la posibilidad de hacer una pequeña pero mítica aparición en el éxito navideño, en la cual le da indicaciones al joven Kevin Macallister (interpretado por Macaulay Culkin).

Donald Trump en Mi pobre angelito.mp4 Antes de ser presidente de Estados Unidos, Donald Trump también realizó una pequeña aparición en una película.

Esta no fue la única participación de Trump en películas y series, quien también apareció en los créditos de títulos como Zoolander, The Nanny, Sex in the City y varias cintas más.

Donald Trump, nominado al Premio Nobel

Otra cosa que últimamente se repite en la vida de Trump desde que asumió como presidente de Estados Unidos, y que siempre desencadena una oleada de debates en redes, son las diversas nominaciones que obtuvo para el Premio Nobel de la Paz en el 2018 y nuevamente en el 2020.

La primera vez se lo postuló por su participación en la búsqueda de paz al conflicto de Corea, donde consiguió una reunión histórica entre las autoridades surcoreanas y el dictador norcoreano Kim Jong Un. En esa ocasión sólo recibió el apoyo del legislador noruego Christian Tybring-Gjedde y terminó sin ganar el premio.

Y este legislador volvió a insistir en Trump como candidato al Nobel durante este año, esta vez por el acuerdo alcanzado entre Israel y Emiratos Árabes Unidos para normalizar las relaciones diplomáticas. Juntos con él, también recibió una nominación por parte del diputado sueco Magnus Jabobsson, aunque de una forma más indirecta al tratarse de una postulación a los gobierno de Estados Unidos, Kosovo y Serbia por sus esfuerzos en la búsqueda de la paz.

Algo que sí hay que destacar del mandatario norteamericano, es que es el único presidente estadounidense desde 1928 que terminó su mandato sin comenzar ningún conflicto bélico.