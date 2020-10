Trump publica una entrevista antes de su emisión en TV para criticar el "sesgo" de la cadena

El video en crudo de unos cuarenta minutos y publicado en la página de Facebook del presidente, rompiendo el acuerdo entre la Casa Blanca y la cadena, parece incluir la entrevista de comienzo a fin y muestra a un Donald Trump frustrado por el tono de las preguntas.

La periodista, Leslie Stahl, le repregunta varias veces y cuestiona sus respuestas a ciertos temas sensibles, como la gestión de la pandemia de coronavirus.

Al final, Trump anuncia que anula la parte de la conversación a la que debía sumarse el vicepresidente Mike Pence.

“Su primera frase fue: ‘las preguntas van a ser duras’. Eso no me molesta, pero cuando concertó la entrevista, no dijo eso. Dijo ‘Oh, hagamos una entrevista agradable’”, lanzó el candidato republicano a la reelección.

Trump se queja también de que CBS y otros medios no dirijan preguntas así de complicadas a su rival demócrata Joe Biden.

“He visto todas sus entrevistas. No le hacen jamás preguntas tan duras”, lamenta.

CBS entrevistó también a Biden para “60 Minutos” en una pieza que será emitida el domingo.