Publican extractos del libro de exsecretario de Trump con polémicas revelaciones y preguntas insólitas

De acuerdo con los extractos del libro publicados por los diarios The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal, Bolton alega que la política exterior de Trump estuvo supeditada a los esfuerzos que el mandatario concentró en su ambición de un segundo período de gobierno, y dice también que los principales asesores menospreciaron al líder republicano por su ignorancia sobre hechos geopolíticos básicos.

En un tuit, Trump calificó a Bolton de "chiflado" y dijo que su libro era estaba lleno de "mentiras e historias falsas".

La Casa Blanca ha intentado bloquear las críticas devastadoras del exfuncionario en varias oportunidades, incluso ante la justicia.

En uno de los extractos, Bolton dice que al margen de la cumbre del G-20 en Osaka, en junio de 2019, Trump "sorprendentemente dirigió la conversación (con Xi) a las elecciones presidenciales de Estados Unidos".

Agrega que aludió "a la capacidad económica de China para afectar las campañas en curso, suplicándole a Xi que se asegurara de que ganara" la elección del 3 de noviembre.

En la conversación, Trump subrayó la importancia de los agricultores estadounidenses y de "cómo un aumento de las compras chinas de soja y trigo" podría impactar en el resultado de los comicios.

Además, según Bolton, Trump mostró repetidamente su disposición a pasar por alto los abusos contra los derechos de los chinos, y le dijo a Xi que el internamiento masivo de musulmanes uigures era "exactamente lo correcto".

Venezuela

De acuerdo al libro, Trump quiso retirarle su apoyo al diputado opositor venezolano Juan Guaidó 30 horas después de reconocerlo como "presidente interino" tras su autoproclamación.

De acuerdo a los dichos del exasesor, Trump inicialmente reconocía a Guaidó en lugar del presidente venezolano Nicolás Maduro, pero en 30 horas ya estaba preocupado porque proyectara una imagen débil, de "niño", frente a un Maduro "duro", y consideró cambiar el curso.

Además, dijo en su libro Bolton, Trump fue "en gran medida persuadido" contra el derrocamiento de Maduro después de tener en mayo de 2019 una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Y que Trump habría planteado usar la fuerza militar contra Venezuela y consideraba "genial" la idea de invadir el país, al que consideraba como "una parte de EEUU".

Preguntas insólitas

Según el exfuncionario, Trump le preguntó en una oportunidad al entonces jefe del Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, si Finlandia era parte de Rusia.

Sin embargo, no está claro si era una broma o si Trump realmente no sabía que Finlandia, alguna vez parte del Imperio Ruso, obtuvo su independencia en 1917.

De acuerdo con otro extracto, Trump no sabía que el Reino Unido es una potencia nuclear.

"Oh, ¿son una potencia nuclear?", preguntó Trump durante una reunión en 2018 con la entonces primera ministra del Reino Unido, Theresa May.

Pedidos para evitar la publicación

El Departamento de Justicia presentó una orden de emergencia para bloquear la publicación de Bolton, la segunda vez en dos días que la administración Trump intenta vetar la obra.

La víspera, la Casa Blanca había presentado una demanda judicial en el tribunal federal del Distrito de Columbia, en Washington.

El gobierno alega que el exasesor siguió adelante con el libro antes de que se llevara a cabo un proceso de revisión del texto relacionado con la seguridad nacional, y asegura que la obra "planea difundir información clasificada a su conveniencia para obtener ganancias".

Bolton, de línea dura sobre Irán, Rusia y Venezuela, entre otros temas, ocupó el puesto de asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca entre abril de 2018 y septiembre de 2019.

Se alejó por diferencias sobre el acercamiento diplomático de Trump con algunos adversarios y desde entonces la relación entre ambos se ha vuelto hostil.

Bolton había adelantado que prestaría declaración ante el Senado si era citado, pero finalmente no compareció en el fracasado juicio político contra Trump.

Los demócratas todavía están furiosos por ese epidosio. “En lugar de declarar bajo juramento sobre lo que vio, lo guardó para un libro", tuiteó el presidente demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff.