Referentes republicanos clave se divorcian definitivamente de Trump

Sus comentarios surgieron luego que The New York Times afirmó que el expresidente George W. Bush no apoyará la reelección de Trump. La misma posición es defendida por su hermano, Jeb Bush, exgobernador de Florida. “Tenemos una Constitución. Y tenemos que seguir esa Constitución. Y el presidente se está alejando de ella”, sentenció Powell en una entrevista con el canal de noticias CNN, en la que acusó a Trump de “mentir sobre muchas cosas” y recordó que no lo votó en 2016. Powell, que es afroamericano, apoyó las protestas masivas que se multiplican todos los días en Estados Unidos desde que el lunes 25 de mayo un policía blanco asfixió a George Floyd, un negro de 46 años, cuando lo detenía a plena luz del día en la calle frente a otros tres oficiales que no reaccionaron y a transeúntes que grabaron la muerte.