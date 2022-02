Tensión internacional: Donald Trump admite seguir en contacto con Kim Jong Un

"Como sabemos, tenía una fijación con esta relación", dijo la periodista del New York Times Maggie Haberman a CNN. La revelación está contenida en su próximo libro sobre Trump, "The Confidence Man". Trump declaró en 2018 que él y Kim "se enamoraron" después de intercambiar cartas, pero dos reuniones con el líder norcoreano destinadas a desnuclearizar la península de Corea no lograron frenar las pruebas de misiles y la dura retórica del país.