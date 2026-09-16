Fórmula 1 2027: el negocio que proyecta mover u$s4.000 millones y que suma diez carreras sprint sin ampliar el calendario

La máxima categoría del automovilismo deportivo mantendrá 24 Grandes Premios en 2027, pero llevará las carreras sprint a un récord de diez. La categoría busca generar más contenido, audiencia y activos comerciales dentro del mismo calendario, en una temporada donde también regresan Portugal y Turquía.

La Fórmula 1 anunció un calendario con 10 Grandes Premios al Sprint para 2027, entre los que se incluye Mónaco.

La Fórmula 1 encontró una nueva forma de hacer crecer su negocio sin aumentar la cantidad de Grandes Premios. En 2027 mantendrá las 24 fechas, pero elevará de seis a diez los fines de semana con formato sprint , una estrategia que apunta directamente a incrementar el volumen de espectáculo, audiencia y oportunidades comerciales.

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El movimiento llega mientras el negocio de la categoría se mantiene en niveles récord. En 2025, los ingresos de Fórmula 1 alcanzaron aproximadamente u$s3.900 millones , un 14% más que el año anterior. Durante el primer semestre de 2026, en un ejercicio afectado por la suspensión de algunas carreras, F1 acumuló u$s1.381 millones de ingresos , según los resultados financieros publicados por Liberty Media.

Con ese punto de partida, y considerando que el calendario 2027 vuelve a contar con 24 Grandes Premios , una estimación de trabajo ubica el volumen de negocio anual de la categoría en torno a los u$s4.000 millones , aunque se trata de una proyección y no de una cifra oficial anunciada por Liberty Media.

El dato ayuda a entender por qué la F1 apuesta por multiplicar las sprint. No se trata solamente de agregar una carrera corta: se trata de aumentar la cantidad de contenido premium que puede monetizarse durante un mismo Gran Premio.

Cuando las carreras sprint fueron introducidas en 2021, solamente afectaban a tres Grandes Premios. Desde 2023 son seis por temporada. En 2027 serán diez sobre un total de 24 fechas. La Fórmula 1 confirmó oficialmente el nuevo calendario este 16 de septiembre.

Los escenarios con sprint serán Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Abu Dhabi.

La propia Fórmula 1 sostiene que la expansión responde a la demanda de aficionados, promotores, cadenas de televisión y socios comerciales. Según los datos difundidos por la categoría, los fines de semana sprint generan una audiencia total 12% superior a los fines de semana sin sprint. Además, las clasificaciones sprint pueden ser hasta tres veces más populares entre los aficionados que los entrenamientos libres.

La lógica económica es clara: más acción competitiva permite vender más horas de contenido sin tener que sumar cuatro Grandes Premios al calendario.

Para las cadenas televisivas significa más programación en directo, para los patrocinadores, más oportunidades de exposición y para los promotores, un producto más atractivo para vender entradas y hospitalidad. En tanto, la F1 tendrá más inventario comercial sobre una estructura de 24 carreras que Stefano Domenicali considera adecuada desde el punto de vista logístico.

Un calendario que mantiene el techo pero aumenta el producto

El campeonato 2027 tendrá 24 Grandes Premios y comenzará en Baréin para finalizar en Abu Dhabi. El número de fechas se mantiene estable, pero cambia la cantidad de actividad competitiva dentro de ellas.

La transformación es importante porque diez de los 24 fines de semana tendrán una carrera adicional. Es decir, el 42% del calendario contará con formato sprint.

El negocio de la F1, por lo tanto, no necesita necesariamente crecer mediante más sedes. Puede hacerlo aumentando el valor económico de cada evento existente.

La categoría ya monetiza sus Grandes Premios a través de tres grandes vías: derechos audiovisuales, promoción de carreras y patrocinio. A eso se suman ingresos vinculados con hospitality, licencias y otras actividades comerciales.

Las sprint encajan directamente en ese modelo porque agregan una competencia relevante a un producto que ya tiene vendidos sus derechos comercialeS.

FIA

Portugal y Turquía vuelven al negocio

El calendario también incorpora dos regresos: Portimão y Estambul. Portugal volverá a albergar un Gran Premio en 2027 después de las carreras disputadas en 2020 y 2021, mientras que Turquía regresará con Istanbul Park tras su última presencia en el calendario. El acuerdo con Turquía se extiende hasta 2031.

Al mismo tiempo, Zandvoort queda fuera y Barcelona entra en un esquema de rotación con Spa-Francorchamps. La Fórmula 1 conserva así las 24 fechas mientras reorganiza la distribución geográfica de sus Grandes Premios.

La apuesta por Mónaco

Uno de los cambios más llamativos será Mónaco. El histórico circuito tendrá por primera vez una carrera sprint.

La elección es significativa desde el punto de vista comercial porque Montecarlo es uno de los Grandes Premios más reconocidos de la categoría, pero también uno de los circuitos donde los adelantamientos resultan más difíciles.

El nuevo formato permitirá que el público tenga dos sesiones de clasificación durante el mismo fin de semana, una para la sprint y otra para el Gran Premio tradicional.

Así, la F1 convierte incluso las características que limitan el espectáculo tradicional en una oportunidad para generar nuevos momentos de máxima audiencia.

Un negocio de u$s4.000 millones con más contenido

El salto de seis a diez sprint debe leerse dentro de una transformación más amplia del modelo económico de la Fórmula 1.

La categoría cerró 2025 con cerca de u$s3.900 millones de ingresos y, pese al impacto de las carreras suspendidas durante 2026, acumuló u$s1.381 millones en el primer semestre de este año.

Sobre esa base, un negocio de alrededor de u$s4.000 millones en 2027 aparece como una referencia razonable para dimensionar el mercado que la F1 intenta seguir expandiendo, aunque el resultado final dependerá de derechos audiovisuales, contratos de promoción, patrocinios, cantidad efectiva de carreras y otros ingresos comerciales.

La clave está en que el crecimiento ya no pasa solamente por sumar Grandes Premios.

Con 24 carreras, diez sprint y nuevos mercados como Portugal y Turquía, el campeonato 2027 tendrá prácticamente la misma cantidad de fines de semana que en los últimos años, pero con una mayor densidad de contenido competitivo.

Para la categoría, cuatro carreras sprint adicionales representan mucho más que cuatro carreras cortas: son nuevas ventanas para televisión, sponsors, hospitality, entradas, contenidos digitales y activaciones comerciales.

La estrategia de Liberty Media apunta así a una fórmula cada vez más definida: no necesariamente más Grandes Premios, sino más negocio alrededor de cada Gran Premio.