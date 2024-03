Ucrania afirma haber destruido un navío de guerra ruso en el mar Negro

"No existe refugio para los terroristas rusos en el mar Negro y nunca lo habrá. Y tampoco habrá ningún espacio seguro para ellos en el cielo", agregó.

El servicio de inteligencia militar de Ucrania

El ataque fue obra del servicio de inteligencia militar ucraniano GUR, que publicó el martes un video en blanco y negro que presuntamente muestra el momento del ataque nocturno. En las imágenes se observa un dron naval acercándose al Sergei Kotov, de 94 metros de eslora, y después una explosión que provoca una gran llamarada y hace saltar escombros por los aires.

El Ministerio de Defensa ruso no hizo ningún comentario oficial sobre el ataque, pero blogueros militares del países cercanos a las fuerzas armadas confirmaron el ataque.

La guerra entre Ucrania y Rusia

En dos años de guerra, las fuerzas de Kiev consiguieron hacer retroceder a la poderosa flota rusa en el mar Negro con misiles y drones navales y reabrir un corredor marítimo para exportar sus amplias reservas de cereales. Según el ejército ucraniano, alrededor de un tercio de los buques militares rusos en la zona estaban "inutilizados" en febrero.

"La flota rusa del mar Negro es un símbolo de ocupación. No puede encontrarse en la Crimea ucraniana", dijo el martes el jefe del gabinete presidencial Andriy Yermak.

Qué es Crimea

Crimea, una península anexionada por Moscú en 2014, es blanco regular de los ataques de Kiev por su importancia logística en las operaciones rusas. El servicio de inteligencia militar también ejecutó el martes un ataque con drones contra un depósito de petróleo en el distrito de Gubkin, en la región fronteriza de Belgorod, dijo una fuente militar ucraniana.

En las últimas semanas se produjeron repetidos ataques de este estilo contra infraestructuras petroleras en territorio ruso.

En Kursk, región vecina de Belgorod y también en la frontera con Ucrania, el gobernador local denunció que un ataque ucraniano había golpeado la estación de tren de Glushkovo.

El ataque "no provocó heridos", dijo Roman Starovoit, pero causó un incendio y dañó líneas de alta tensión que dejaron sin electricidad la misma estación y el cercano pueblo de Kulbaki.

De su parte, las fuerzas aéreas ucranianas afirmaron el martes que habían interceptado 18 de 22 drones lanzados por Rusia contra la región de Odesa, en el sur, donde un ataque similar el sábado provocó 12 muertos.

Guerra de Rusia y Ucrania: en el frente de batalla

En el frente, las tropas ucranianas se siguen resintiendo de la falta de armas y municiones para repeler la ofensiva rusa, especialmente al oeste de la ciudad oriental de Avdiivka, tomada en febrero por Moscú después de cuatro meses de violenta batalla.

El presidente francés Emmanuel Macron se encuentra en Praga para apoyar una iniciativa checa de compra de municiones no europeas para Kiev. El mandatario francés instó a los aliados de Ucrania a "no ser cobardes" frente a una Rusia que "se ha vuelto imparable", y asumió haber pedido una "sacudida estratégica" al plantear la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania. No obstante, aseguró que no desea una "escalada" con Rusia.

La defensa de la Comisión Europea

La Comisión Europea propuso financiar parte de las compras de armamento decididas conjuntamente por los 27 países del bloque, con el fin de reforzar las capacidades de defensa del continente frente a la amenaza rusa y reducir la dependencia de Estados Unidos.

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció que emitió órdenes de detención contra un teniente general de las fuerzas armadas rusas y un almirante de la marina rusa por presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania.

"Cualquier comandante ruso que ordene ataques contra civiles ucranianos e infraestructuras cruciales debe saber que se hará justicia", reaccionó Zelenski en la red social X.