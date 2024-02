Alemania rechazó enviar a Ucrania tropas de países europeos o la OTAN

El jefe del Gobierno de Alemania , Olaf Scholz , rechazó la idea de enviar a Ucrania tropas de países europeos o de la OTAN , planteada ayer por el presidente francés, Emmanuel Macron , como algo que no debía descartarse.

Esta idea fue lanzada por el presidente de Francia este lunes en el marco de una serie de medidas para reforzar el apoyo de las potencias occidentales a Ucrania . Entre ellas, no descartó el envío de tropas aliadas al país para derrotar a Rusia .

"Lo que se acordó al principio entre nosotros también se aplica al futuro, es decir, que no habrá soldados en suelo ucraniano enviados allí por países europeos o países de la OTAN ", dijo Scholz a la prensa en la ciudad de Friburgo.

La respuesta del canciller alemán llega luego de que el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, dijera que algunos países analizaban alcanzar acuerdos bilaterales de seguridad con Ucrania para enviar tropas a combatir contra las fuerzas invasoras rusas.

Si bien, Fico dijo que su Gobierno no planea llevar a cabo el envío de soldados eslovacos, no proporcionó detalles sobre qué países son los que podrían estar considerando el acuerdo.

El plan de Emmanuel Macron que descartó Alemania

En Francia, Macron recibió a Fico y a líderes de 20 países para discutir cómo aumentar la ayuda a Ucrania. En ese contexto, el presidente aseguró que no podía "descartarse" un envío de tropas al país.

Lo cierto, es que las declaraciones del presidente de Francia se dieron tras indicar que las posiciones de Moscú en el frente de Ucrania y a nivel interno se estaban "fortaleciendo". En ese sentido, sostuvo que "no hay que descartar nada" y que harán lo necesario para garantizar que el país del que es presidente Vladímir Putin "no gane esta guerra".

De todas formas, también afirmó que no aún no existe un consenso sobre el envío de tropas occidentales a Ucrania. Sin embargo, las declaraciones de Macron hicieron reaccionar al Kremlin, desde donde aseguraron que a Occidente "no le conviene" enviar tropas a Ucrania.

Según expresó su portavoz, Dmitri Peskov, "no le conviene para nada a esos países, y deben ser conscientes de ello". Además, agregó que esa posibilidad supone "un nuevo elemento muy importante" dentro del conflicto.