La FIFA eleva la valorización del Mundial un 244% en los últimos quince años Por Eduardo Perimbelli + Agregar ámbito en









La Copa del Mundo que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá está tasada actualmente en u$s5.200 millones, dejando muy alejados los u$s1.500 millones de 2010, cuando se disputó en Sudáfrica.

Desde el Mundial de Sudáfrica 2010 hasta el presente, la FIFA elevó un 244% el valor de las Copas del Mundo. @FIFA

La valoración de la Copa del Mundo se disparó un 244% en los últimos quince años, alcanzando los u$s5.200 millones en la edición que se está llevando a cabo en los Estados Unidos, México y Canadá, de acuerdo a un estudio publicados por Brand Finance. El mayor incremento en un solo ciclo se produjo entre 2018 y 2022, cuando el valor de la marca se disparó un 71 %. Este crecimiento continuó a pesar de las presiones sobre la reputación que siguieron a Qatar 2022, alcanzando un nuevo máximo para el torneo de 2026.

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Este es el mayor dato histórico del torneo de selecciones de la FIFA, que ya tocó techo en Qatar, tasado en ese entonces en u$s4.900 millones. Anteriormente, en Rusia 2018, el valor del campeonato era de u$s2.900 millones y había superado los u$s2.300 millones de Brasil 2014 y los u$s2.000 millones en Sudáfrica.

Para la consultora, la clave en este incremento de la valoración del Mundial está en el patrocinio y la venta de los derechos audiovisuales, considerando que “son los mayores motores de valor del torneo, representando juntos más de dos tercios del valor total de su marca”, según marca el informe.

En la cartera de patrocinadores se encuentran marcas como Adidas, Coca-Cola, Visa y Hyundai-Kia, mientras que esta área contribuye con hasta u$s1.900 millones a la tasación total.

El valor de los Mundiales de Fútbol fue en ascenso en los últimos 15 años, desde Sudáfrica 2010 hasta el de Estados Unidos, México y Canadá. @X.com Por su parte, los derechos de retransmisión ingresan u$s1.800 millones a la marca del torneo, “lo que refleja la continua disposición de las cadenas a pagar tarifas elevadas para acceder a una de las mayores audiencias deportivas en directo del mundo”, destaca Brand Finance.

Por último, la venta de entradas aporta otros u$s809 millones al valor de la marca, mientras que las licencias y el merchandising, hasta u$s397 millones, y otras fuentes de ingresos, como la hostelería, los productos digitales y las actividades comerciales complementarias, contribuyen con aproximadamente u$s313 millones a la valorización de la marca. Scott Moore, director de servicios deportivos de Brand Finance, asegura que “la valoración de u$s5.200 millones de la marca Copa Mundial de la FIFA refleja tanto su resiliencia como su potencial. Resulta especialmente llamativo que marcas, cadenas de televisión y aficionados sigan participando masivamente; el torneo en sí mismo suele trascender la política que lo rodea”, Como principal anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Estados Unidos también llega al torneo como la nación con mayor influencia cultural del mundo y ocupa el tercer lugar a nivel global en cuanto a influencia en el deporte, según el Índice Global de Poder Blando de Brand Finance. Con miles de millones de personas que se espera que participen en todo el mundo, la Copa Mundial representa una prueba significativa para el poder cultural estadounidense, brindando tanto oportunidades para mejorar su reputación como riesgos de un mayor escrutinio global.