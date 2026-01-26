Cómo opera el ICE, la policía migratoria de Donald Trump y por qué genera conflicto en EEUU

Redadas, uso de la fuerza y órdenes administrativas: el ICE lidera la ofensiva migratoria de Trump y provoca una ola de rechazo en todo el país.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) encabeza la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump y ejecuta redadas masivas en barrios, escuelas y centros de trabajo , bajo el argumento de perseguir delincuentes peligrosos. Su accionar generó muertes, protestas y un fuerte debate legal en Estados Unidos.

Las operaciones del ICE se multiplicaron en las últimas semanas y dejaron un saldo trágico. En Mineápolis, la muerte de la estadounidense Renee Nicole Good , abatida por un agente el 7 de enero , desató protestas masivas y el despliegue de unos 3.000 agentes federales. Días después, otro operativo terminó con un hombre muerto a tiros durante una redada.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varios agentes enmascarados rodeando a Alex Pretti , de 37 años, mientras les graba con su teléfono. Tras forcejear en el suelo, los oficiales le rociaron gas pimienta y, según el ICE, le retiraron una pistola semiautomática . Minutos después, uno de ellos abrió fuego con hasta nueve disparos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es una agencia federal dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En su portal oficial, el organismo se presenta como una fuerza clave para “fortalecer la seguridad fronteriza” y prevenir el movimiento ilegal de personas, bienes y fondos dentro y fuera del país, bajo el argumento de combatir el terrorismo y el crimen organizado.

El ICE cuenta con un presupuesto anual cercano a los u$s8.000 millones y se estructura en tres áreas principales. La Oficina de Detención y Deportación (ERO) es la encargada de localizar, arrestar y expulsar a inmigrantes en situación irregular. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) investiga organizaciones criminales transnacionales y redes terroristas. A su vez, la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA) representa al Gobierno en los procesos de remoción migratoria ante los tribunales.

ice Las redadas impulsadas por el gobierno de Donald Trump reavivan el debate sobre el uso de la fuerza y los límites legales de la política migratoria.

Una cuarta área, la Oficina de Gerencia y Administración, brinda apoyo logístico y operativo. Este entramado legal y administrativo es el que el ICE utiliza para ejecutar redadas, detenciones y deportaciones en todo el territorio estadounidense.

¿Cómo cambió el ICE desde el regreso de Trump al poder?

Desde que Donald Trump volvió a la presidencia en enero de 2025, el ICE se convirtió en el eje central de su política de deportación masiva. En solo un año, la cantidad de agentes pasó de 10.000 a 22.000, impulsada por una agresiva campaña de reclutamiento del Departamento de Seguridad Nacional, que los define como “estadounidenses patriotas calificados”.

El cambio no fue solo numérico, sino también operativo. El margen de actuación del ICE se amplió mediante el uso predominante de órdenes administrativas, firmadas por funcionarios del Poder Ejecutivo y no por jueces. A diferencia de las órdenes judiciales, estas no habilitan el ingreso a domicilios privados, aunque un memorando impulsado por el Gobierno de Trump permitió a los agentes ingresar a viviendas sin autorización judicial, lo que despertó fuertes cuestionamientos por una posible violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución.

En paralelo, se registró un aumento progresivo del uso de la fuerza durante los operativos, alentado por el discurso oficial que vincula inmigración irregular con inseguridad.

¿Qué está haciendo el ICE con los inmigrantes?

El accionar habitual del ICE incluye la persecución, detención, interrogatorio y retención temporal de personas sospechadas de infringir las leyes migratorias. En muchos casos, los detenidos son trasladados a centros de detención durante días o semanas, incomunicados de sus familias, a la espera de la deportación.

El alcance de las redadas también incluyó a menores. En el suburbio de Columbia Heights, Mineápolis, cuatro niños (entre ellos uno de cinco años) fueron detenidos. El menor ecuatoriano y su padre, solicitantes de asilo con residencia legal, fueron trasladados a un centro de detención familiar en Texas, confirmó el abogado Marc Prokosch.

ice detiene niños

El vicepresidente JD Vance defendió el operativo y afirmó que los agentes no detuvieron al niño, sino que lo protegieron. “¿Qué iban a hacer? ¿Dejar que se congelara en la calle?”, declaró.

También existen denuncias por muertes de inmigrantes bajo custodia, así como críticas por el uso de máscaras por parte de los agentes para ocultar su identidad durante los operativos.

¿Cómo se oponen los manifestantes?

La respuesta social creció al ritmo de las redadas. Las primeras protestas masivas se registraron en Los Ángeles y luego se extendieron a Nueva York, Washington, Chicago y Portland. En Mineápolis, tras la muerte de Renee Nicole Good durante una redada, las movilizaciones se intensificaron y derivaron en una huelga general.

Además de marchas y concentraciones, surgió la figura de los “observadores del ICE”: voluntarios que siguen a los agentes, documentan arrestos con sus celulares y alertan a las comunidades mediante silbatos, bocinas y avisos en tiempo real. Otros activistas bloquean operativos de forma pacífica, bailan en la vía pública o colocan obstáculos simbólicos para entorpecer el avance de los agentes, sin incurrir en contacto físico que pueda derivar en detenciones.

Miles de padres, docentes, religiosos y organizadores comunitarios se capacitan para conocer qué acciones son legales al presenciar un arresto migratorio.

El operativo del ICE en el que asesinaron a Alex Pretti durante las protestas en Mineápolis

Nuevas imágenes y videos de testigos muestran cómo agentes federales de inmigración mataron a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante una manifestación en Minneapolis el 24 de enero. Las grabaciones verificadas por medios independientes muestran a Pretti grabando con un teléfono celular mientras intenta proteger a otras personas en medio de un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), antes de ser rociado con gas pimienta, reducido por varios agentes y luego baleado repetidamente.

ice matan manifestante alex pretti X: @MundoEConflicto

En los videos difundidos, Pretti nunca aparece blandiendo un arma antes de los disparos, aunque las autoridades federales inicialmente afirmaron que llevaba una pistola y representaba una amenaza. Testimonios y registros oficiales indican que era ciudadano estadounidense, enfermero de cuidados intensivos y no tenía antecedentes penales graves, un punto que sus familiares y líderes locales subrayaron para cuestionar la versión oficial sobre el uso letal de la fuerza.

El tiroteo, que se produjo en el contexto de una campaña migratoria ampliamente criticada, desató protestas y llamado la atención sobre la expansión de redadas del ICE en ciudades santuario como Minneapolis. Líderes locales, sindicales y activistas exigen investigaciones claras y critican que las fuerzas federales bloqueen los esfuerzos estatales para investigar el uso de la fuerza, aumentando la tensión política entre autoridades estatales y el gobierno de Donald Trump.

Otro caso: la muerte de Renee Nicole Good durante un operativo del ICE

Hace unas semanas, una agente del ICE mató a tiros a Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, durante un operativo federal en la ciudad de Minneapolis. Good falleció a pocas cuadras de su casa, donde vivía con su pareja, tras recibir varios disparos, confirmó su madre, Donna Ganger. El hecho ocurrió en medio de un despliegue masivo de agentes federales vinculado a la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.

renee good asesinada por ice Alpha News

Según la versión oficial difundida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Good murió cuando un agente del ICE abrió fuego contra su vehículo luego de que la mujer intentara atropellar a uno de los efectivos durante un enfrentamiento. Sin embargo, funcionarios estatales y locales pusieron en duda que el tiroteo haya sido en defensa propia, en un contexto de fuerte tensión social por la presencia de unos 2.000 agentes federales en la zona.

La madre de la víctima cuestionó duramente el accionar policial. “Es una estupidez que la mataran”, lamentó, y agregó que su hija “probablemente estaba aterrorizada”. Good, nacida en Colorado, se había mudado a Minnesota el año pasado y era madre de tres hijos de 15, 12 y 6 años. El menor quedará al cuidado de su abuela materna, ya que su padre murió en 2023. “No hay nadie más en su vida”, declaró el abuelo del niño. Su madre remarcó que Renee “no es parte de nada de eso en absoluto” y la describió como “una de las personas más amables que conocí… Un ser humano increíble”.

Greg Bovino, el rostro visible del ICE

Greg Bovino se convirtió en la cara más reconocible del ICE. A diferencia de otros agentes, se muestra ante las cámaras sin máscara y encabeza operativos de alto perfil. Encabeza la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump en las principales ciudades del país. Con 29 años de trayectoria en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), pasó de ocupar jefaturas regionales a transformarse en la cara visible de la política de deportaciones masivas, bajo el rol de comandante itinerante

Greg Bovino

En enero de 2026 asumió el control de las operaciones en Mineápolis y otras zonas de Minnesota, donde los procedimientos desataron fuertes protestas tras la muerte de un ciudadano durante una intervención de agentes federales. Antes, durante 2025, estuvo al frente de despliegues masivos en Los Ángeles, Chicago (en el marco de la Operación Midway Blitz), Charlotte y Nueva Orleans.

Su estética militar y su discurso frontal lo transformaron en una figura polarizante: villano para los activistas que denuncian abusos, y referente para quienes respaldan la política migratoria de Trump. Bovino encarna la imagen de un ICE que dejó de operar en segundo plano para ocupar el centro del debate público, en un país cada vez más dividido por la inmigración.