Apple aumentó hasta 33% el precio de las Mac y los iPad: la IA detrás de una suba histórica

La compañía ajustó los valores de computadoras y tablets en todo el mundo por el fuerte encarecimiento de la memoria RAM y el almacenamiento, impulsado por la demanda de los centros de datos para inteligencia artificial. Por ahora, los iPhone mantienen sus precios.

Apple explicó que el ajuste responde al fuerte encarecimiento de los componentes utilizados en sus dispositivos.

Apple anunció este jueves un aumento global en los precios de gran parte de su línea de computadoras Mac y tablets iPad, e n respuesta al fuerte incremento del costo de dos componentes clave: la memoria RAM y las unidades de almacenamiento (SSD), cuya demanda se disparó por la expansión de la inteligencia artificial (IA).

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La compañía modificó los precios en su tienda oficial de Estados Unidos y otros mercados internacionales, aunque por el momento dejó sin cambios los valores del iPhone, Apple Watch y AirPods.

También registraron incrementos otros productos del ecosistema Apple, como el iMac y el HomePod .

iPad Pro de 11 pulgadas: ahora parte desde u$s1.199 , mientras que la versión de 13 pulgadas pasó a costar u$s1.499 .

iPad Air de 11 pulgadas: pasó de u$s599 a u$s799 , lo que representa una fuerte suba del 33,4% .

MacBook Pro básico: aumentó de u$s1.699 a u$s1.999 , un incremento del 17,7% .

MacBook Air de 13 pulgadas: pasó de u$s1.099 a u$s1.299 , una suba del 18,2% .

MacBook Neo: pasó de u$s599 a u$s699 , un aumento del 16,7% . En Europa subió de 699 a 799 euros .

En un comunicado enviado a Bloomberg, Apple explicó que el ajuste responde al fuerte encarecimiento de los componentes utilizados en sus dispositivos.

"La rápida expansión de los centros de datos de IA ha generado un aumento extraordinario en la demanda de memoria y almacenamiento. Nunca habíamos visto un incremento de precios de componentes tan grande y tan rápido", señaló un portavoz de la compañía.

El fenómeno responde a la creciente necesidad de memorias de alto rendimiento para alimentar la infraestructura de inteligencia artificial utilizada por gigantes tecnológicos como Nvidia, Microsoft, Google, Amazon y Meta.

Una escasez que afecta a toda la industria

La industria tecnológica viene advirtiendo desde hace meses sobre una creciente escasez de memorias RAM y unidades SSD para el mercado de consumo.

Los principales fabricantes de chips están priorizando la producción de memorias HBM (High Bandwidth Memory), utilizadas en aceleradores de IA para centros de datos, relegando la fabricación de memorias tradicionales destinadas a notebooks, tablets y computadoras personales.

Esta menor oferta, combinada con una demanda creciente, está impulsando una fuerte suba de precios que ya comenzó a trasladarse al consumidor final.

Por el momento, Apple decidió absorber el impacto en su línea de iPhone, aunque no descartó nuevos ajustes en los próximos meses si persiste la presión sobre los costos de los componentes.