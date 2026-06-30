Filtran archivos confidenciales del iPhone 18 Pro tras un ciberataque a un proveedor clave de Apple

Tata Electronics, confirmó el ciberataque después de que investigadores detectaran en la darkweb la publicación de cientos de miles de archivos. Entre los detalles de la información robada, destaca un rediseño que realizará Apple en la placa del iPhone 18 Pro y Pro Max.

Una filtración de documentos internos vinculados al iPhone 18 Pro volvió a poner bajo presión la estrategia de fabricación de Apple. Según documentos el grupo de ransomware World Leaks publicó en la dark web archivos robados a Tata Electronics , uno de los principales proveedores de la compañía en India.

Entre el material filtrado figuran listas confidenciales de componentes y proveedores , además de presuntas fotografías de los próximos modelos iPhone 18 Pro , información que podría exponer parte de la cadena de suministro de Apple y afectar la relación con uno de sus socios estratégicos.

Según la agencia Reuters, el grupo World Leaks publicó más de 200.000 archivos obtenidos de Tata Electronics. Entre ellos había documentos vinculados con componentes de generaciones anteriores del iPhone, piezas de Tesla y documentación relacionada con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) y Qualcomm , dos compañías que fabrican componentes utilizados por Apple.

Según el sitio especializado AppleInsider, dentro de esa filtración también aparecen archivos correspondientes al iPhone 18 Pro . De acuerdo con una fuentes citadas por la reconocida agencia, varios archivos filtrados incluyen marcas de agua con la leyenda "confidencial" y nombres en clave internos que coinciden con la nueva generación del iPhone 18 Pro .

Entre los detalles de la información robada, destaca un rediseño que realizará Apple en la placa del iPhone 18 Pro y Pro Max para que el nuevo chip Apple A20 Pro no se sobrecaliente.

image Así se vería el la placa base del iPhone 18 Pro, según los documentos filtrados.

Entre el material también hay fotografías fechadas a comienzos de 2026 que muestran teléfonos sometidos a pruebas de caída en una planta de Tata. Las imágenes exhiben un dispositivo gris, de formato rectangular, con tres cámaras traseras y el logotipo de Apple.

Filtración de Apple: el golpe a la relación con India

Tata Electronics es uno de los mayores socios de Apple en la fabricación de componentes y ensamblaje de los smarthpones. En los últimos años, la empresa se convirtió en uno de los pilares de la estrategia de diversificación de la producción fuera de China. Ese proceso también es clave para el Gobierno de Narendra Modi, que busca consolidar a India como un centro global de fabricación de productos electrónicos.

La filtración llega en un momento delicado para Apple. La empresa aumentó recientemente los precios del iPad y las MacBook por el incremento del costo de los chips de memoria y almacenamiento, mientras analistas prevén que los iPhone también registren subas en los próximos meses.

La filtración representa un desafío para la alianza entre ambas compañías en un momento en que India gana cada vez más peso dentro de la producción global de Apple. Según la consultora Counterpoint, el país pasará de fabricar el 6% de los iPhone hace cuatro años al 26% de la producción mundial durante 2026.

Filtraciones falsas: ¿la estrategia de Apple?

El ciberataque contra Tata Electronics, uno de los principales proveedores de Apple, no solo expuso documentación vinculada al futuro iPhone 18 Pro. También dejó al descubierto una de las estrategias que utiliza la compañía para proteger el secreto de sus próximos lanzamientos.

Según la información obtenida por los hackers, que publicaron 680 GB de archivos robados a Tata, Apple recurre a prototipos, planos y documentación deliberadamente alterados para dificultar las filtraciones dentro de su cadena de producción.

Entre los archivos filtrados aparecen videos internos que muestran dispositivos ensamblados con componentes que no corresponden al producto final.

Uno de los casos exhibe un supuesto iPhone 17 Pro equipado con módulos de cámara pertenecientes al iPad M4 Pro. De acuerdo con la documentación filtrada, ese equipo fue creado específicamente para confundir tanto a empleados como a proveedores que pudieran intentar divulgar información.