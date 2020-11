Los magnates se abalanzan sobre la Sputnik V en Rusia

Además, mientras la segunda ola despliega las alas –los contagios crecen cada día, con más de 22.000, y ayer se batió el récord de muertos con 442 en 24 horas– crece la sensación de riesgo. Por lo tanto, los “oligarcas” (multimillonarios en la jerga local) y VIP de distinto tipo están luchando por hacerse un lugar: la vacuna aún no está disponible para el público -ni siquiera terminó la fase 3 de estudios clínicos- y tal vez no lo esté por mucho tiempo ya que a la producción le cuesta ponerse a ritmo. Todo en un país donde la igualdad no es el plato fuerte.

“Todos nosotros fuimos vacunados: mi jefe está obsesionado por el covid-19“, dijo un profesional italiano que trabaja en estrecho contacto con un oligarca de peso, uno de aquellos que durante la primera ola había acaparado respiradores y contratado personal médico en stand-by dedicado a su familia.

Otra persona conocedora de la élite rusa aseguró que “todos están buscando conseguir la vacuna”, pero explicó que por el momento el único modo de lograrlo es tomar parte en la experimentación. “Pero ni siquiera los médicos saben a quién se le da la Sputnik V y a quién se le da el placebo, de modo que no es posible tener certezas”, agrega.

Certezas no, pero sí buena probabilidad, dado que el estudio de Gamaleya prevé la inoculación de la vacuna al 75% de los participantes. El rumor es que a los “amigos de los amigos” se les da la inyección adecuada.

Son rumores imposibles de confirmar. La lista de VIP vacunados, de todos modos, ya es nutrida: los nombres de dominio público comprenden al alcalde de Moscú Serguéi Sobyanin, el ministro de Defensa Serguéi Shoigu, el ministro de Industria y Comercio Denis Manturov, el jefe del banco público Sberbank German Gref, la directora de la emisora pro-Kremlin Margarita Simonyan y el millonario presidente de Phosagro Andrei Guriev y su hijo. Todos por supuesto, con la certeza de haber sido realmente vacunados. Verificarlo no es difícil: basta con hacerse análisis.

Así lo hicieron los miembros del chat de Telegram “Studio del Popolo”, voluntarios de la tercera fase de estudios del Sputnik V. El chat, fundado por el programador de Omsk Vladimir Rusetsky, cuenta ahora con más de 900 usuarios, de ellos 150 “sin duda vacunados”.

El grupo, nacido para compartir dudas e informaciones entre los voluntarios, se transformó poco a poco en un centro de estudio paralelo al oficial, con numerosas tablas publicadas por los magos de los datos del chat.

“Después de tres semanas se desarrollan los anticuerpos, los análisis lo confirman”, dijo Rusetsky al sitio independiente Meduza. Tal como sostienen las autoridades rusas: según los resultados preliminares difundidos por Gamaleya, la eficacia de la vacuna sería del 92%.

Agencia ANSA