Delcy Rodríguez anunció un paquete de medidas económicas para hacer frente a la crisis humanitaria por los terremotos en Venezuela

Se activaron líneas de financiamiento para familias damnificadas y mecanismos de apoyo a la reconstrucción de viviendas, entre otras acciones.

El gobierno de Venezuela , a través de la presidenta encargada Delcy Rodríguez , anunció un paquete de medidas económicas destinado a asistir a los damnificados por los terremotos que afectaron al país en los últimos días. Según el último parte oficial, se registraron hasta el momento 2.645 muertos, 12.666 heridos y 6.462 rescatados, en base a datos que brindó el Ministerio de Comunicación e Información. Las autoridades también contabilizan 86.117 familias atendidas y 15.050 personas que permanecen sin vivienda.

Como parte del paquete, se activó el fondo "Venezuela Renace", financiado con recursos equivalentes a 200 millones de dólares recuperados del exterior, destinado a la reconstrucción. Las iniciativas incluyen un esquema de apoyo financiero directo para familias afectadas, junto con mecanismos de financiamiento a través del sistema bancario público y privado para la reconstrucción y reposición de viviendas.

Entre las principales medidas se destaca la activación de líneas de crédito hipotecario con subsidios de hasta el 80%, además de exoneraciones de tasas e impuestos vinculados a operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles en las zonas más golpeadas.

El plan también contempla la articulación con organismos financieros para facilitar la recuperación habitacional en medio de la emergencia, mientras el Ejecutivo busca contener el impacto social y económico del desastre.

El terremoto en Venezuela dejó 2.645 fallecidos, 12.666 heridos y 6.462 rescatados, según el balance oficial difundido por el Ministerio de Comunicación e Información. Las autoridades también contabilizan 86.117 familias atendidas y 15.050 personas que permanecen sin vivienda.

El sismo provocó daños estructurales en 885 edificios y el colapso total de 189. En materia de asistencia humanitaria, el parte ministerial registra la distribución de 9.486 toneladas de alimentos, 78.478 bolsas de comida y 453.326 litros de agua entregados a la población afectada.

El operativo de respuesta movilizó 29.567 efectivos y contó con la participación de 3.305 rescatistas internacionales, además de 25.846 voluntarios registrados. En total, 20.909 pacientes recibieron atención médica desde que se desencadenó la emergencia. Las autoridades habilitaron 59 campamentos transitorios para albergar a quienes perdieron sus hogares. Hasta la fecha del reporte, el Ministerio de Comunicación e Información contabilizó 890 réplicas del movimiento sísmico principal.

Miles de personas siguen desaparecidas tras los terremotos del 24 de junio que derrumbaron decenas de complejos de apartamentos, principalmente en la zona costera de La Guaira, al norte de la capital, Caracas.