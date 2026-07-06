A 12 días del terremoto en Venezuela: rescataron con vida a una mujer y tres menores atrapados por los escombros + Agregar ámbito en









Los sobrevivientes, entre ellos un bebé, fueron encontrados bajo los restos de un edificio de 12 pisos que colapsó en La Guaira, la zona más castigada por el desastre. Mientras tanto, el Gobierno actualizó el balance de víctimas y anunció un paquete de medidas para afrontar la emergencia.

Los rescatistas lograron localizar a la familia tras escuchar sus voces bajo toneladas de concreto, en uno de los operativos más impactantes desde que comenzaron las tareas de búsqueda.

Luego de 12 días de búsqueda, rescatistas encontraron este lunes a una mujer y tres menores vivos enterrados entre placas de concreto en La Guaira, el barrio más afectado tras los terremotos en Venezuela. Según señalaron medios que se acercaron tras la tragedia, los miembros de una familia entre los que se encuentra un bebé, están estables luego de haber sido trasladados a un centro médico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El rescate se hizo la noche del último domingo entre los restos de la torre OPP 26, en el sector Caribe, ubicado en la parroquia de Caraballeda. En medio de un enorme silencio, los socorristas lograron escuchar a las víctimas que yacían debajo de los escombros de un edificio de al menos 12 pisos que se derrumbó por completo.

Mientras tanto, el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el número de fallecidos ascendió a 3.342, mientras que los heridos ya superan los 16.700. En tanto, 17.345 personas permanecen sin vivienda y cientos de edificios presentan daños de distinta magnitud.

Delcy Rodríguez anunció un paquete de medidas económicas para hacer frente a la crisis humanitaria Rodríguez, anunció un paquete de medidas económicas destinado a asistir a los damnificados por los terremotos que afectaron al país en los últimos días. Según el último parte oficial, se registraron hasta el momento 2.645 muertos, 12.666 heridos y 6.462 rescatados, en base a datos que brindó el Ministerio de Comunicación e Información. Las autoridades también contabilizan 86.117 familias atendidas y 15.050 personas que permanecen sin vivienda.

Como parte del paquete, se activó el fondo "Venezuela Renace", financiado con recursos equivalentes a 200 millones de dólares recuperados del exterior, destinado a la reconstrucción. Las iniciativas incluyen un esquema de apoyo financiero directo para familias afectadas, junto con mecanismos de financiamiento a través del sistema bancario público y privado para la reconstrucción y reposición de viviendas.

Entre las principales medidas se destaca la activación de líneas de crédito hipotecario con subsidios de hasta el 80%, además de exoneraciones de tasas e impuestos vinculados a operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles en las zonas más golpeadas. El plan también contempla la articulación con organismos financieros para facilitar la recuperación habitacional en medio de la emergencia, mientras el Ejecutivo busca contener el impacto social y económico del desastre.

Temas Venezuela

terremoto