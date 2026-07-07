Los terremotos en Venezuela liberaron la energía equivalente a más de 200 bombas atómicas + Agregar ámbito en









Ambos terremotos tuvieron una magnitud de 7,2 y 7,5. Su explosión sería similar al de "millones de toneladas de TNT o cientos de bombas nucleares", según un informe.

El terremoto más fuerte fue el segundo, de 7,5, con una energía liberada equivalente a "cerca de 178 bombas atómicas".

Los terremotos de magnitud ocurridos en Venezuela hace casi dos semanas liberaron una energía equivalente a más de 200 bombas atómicas, según indicó un informe oficial. El documento destacó que este número está compuesto entre ambos sismos, mientras fuentes gubernamentales sostuvieron que "ningún fenómeno individual permite predecir" una catástrofe de estas magnitudes.





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El dato lo aportó un estudio del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, donde se sostuvo que "los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio en Venezuela, liberaron una cantidad extraordinaria de energía equivalente a la explosión de millones de toneladas de TNT (trinitrotolueno) o a cientos de bombas nucleares".

Los terremotos en Venezuela liberan energía equivalente a 178 bombas atómicas En relación al primer sismo, la energía liberada se equipara a aproximadamente "63 bombas atómicas como la de Hiroshima (1945), mientras que el segundo, que se produjo menos de un minuto después, alcanzó un equivalente cercano a 178".

La ministra Gabriela Jiménez Ramírez explicó que la energía se propaga en forma de ondas sísmicas, lo que genera el movimiento del suelo, pero enfatizó que "representa solo una parte de la energía total liberada durante el proceso de ruptura de una falla geológica".

La ministra Jiménez Ramírez explicó que la energía se propaga en forma de ondas sísmicas, lo que genera el movimiento del suelo. Venezolana de Televisión Además, indicó que una parte de esta fuerza se disipa en forma de calor debido a la intensa fricción entre las rocas, mientras que otra contribuye a deformar la corteza terrestre. La ministra también destacó que los estudios científicos indican que "ningún fenómeno individual permite predecir un terremoto, además de que su intensidad varía considerablemente".

Venezuela elevó a 3.535 la cifra de muertos y a 16.740 la de heridos por los terremotos Venezuela actualizó este lunes el saldo de víctimas por los dos terremotos que golpearon el norte del país el pasado 24 de junio. Según informó el Gobierno mediante un parte oficial, la cifra de fallecidos ascendió a 3.535, mientras que los heridos ya superan los 16.740. El nuevo parte oficial fue difundido en medio de los operativos de rescate que continúan en el estado de La Guaira, una de las áreas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. A más de una semana de la catástrofe, los equipos de emergencia siguen trabajando entre edificios derrumbados, estructuras inestables y zonas donde el acceso permanece limitado. El balance también indica que 6.462 personas fueron rescatadas, 86.794 familias recibieron atención y más de 17.854 personas permanecen sin vivienda, mientras que destaca que siguen habilitados los campamentos transitorios.

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