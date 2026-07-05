Terremoto en Venezuela: un segundo grupo de brigadistas argentinos partió para relevar a los rescatistas desplegados

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que equipos de las USAR de Córdoba y Santa Fe darán continuidad a la asistencia humanitaria.

Un segundo grupo partió a Venezuela para completar el relevo de los rescatistas desplegados.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , anunció este domingo que un segundo grupo de brigadistas de las USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe partió hacia Venezuela "para completar el relevo de los equipos argentinos desplegados en las zonas afectadas por los terremotos ".

El contingente especializado se traslada con el objetivo de dar continuidad a la asistencia humanitaria y reemplazar a las dotaciones que vienen desarrollando tareas de búsqueda y salvamento en las áreas más críticas del territorio venezolano.

Este despliegue de personal técnico resulta indispensable para mantener el ritmo de las operaciones de apoyo, considerando que desde hace unos días un primer grupo de rescatistas trabaja intensamente en el lugar del desastre.

La funcionaria precisó además, a través de sus canales oficiales de comunicación, que "la misión es coordinada por la @AFE_Arg, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional", lo que garantiza el soporte logístico y operativo necesario para las brigadas de Córdoba y Santa Fe que intervienen en la emergencia.

El terremoto en Venezuela dejó 2.645 fallecidos, 12.666 heridos y 6.462 rescatados, según el balance oficial difundido por el Ministerio de Comunicación e Información. Las autoridades también contabilizan 86.117 familias atendidas y 15.050 personas que permanecen sin vivienda.

Un segundo grupo de brigadistas de las USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe partió hoy hacia Venezuela para completar el relevo de los equipos argentinos desplegados en las zonas afectadas por los terremotos. La misión es coordinada por la @AFE_Arg , dependiente del… pic.twitter.com/9OJSpvC2O6

El sismo provocó daños estructurales en 885 edificios y el colapso total de 189. En materia de asistencia humanitaria, el parte ministerial registra la distribución de 9.486 toneladas de alimentos, 78.478 bolsas de comida y 453.326 litros de agua entregados a la población afectada.

El operativo de respuesta movilizó 29.567 efectivos y contó con la participación de 3.305 rescatistas internacionales, además de 25.846 voluntarios registrados. En total, 20.909 pacientes recibieron atención médica desde que se desencadenó la emergencia. Las autoridades habilitaron 59 campamentos transitorios para albergar a quienes perdieron sus hogares. Hasta la fecha del reporte, el Ministerio de Comunicación e Información contabilizó 890 réplicas del movimiento sísmico principal.

Miles de personas siguen desaparecidas tras los terremotos del 24 de junio que derrumbaron decenas de complejos de apartamentos, principalmente en la zona costera de La Guaira, al norte de la capital, Caracas.