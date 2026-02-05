Venezuela dio media sanción a la ley de amnistía y crece la expectativa por Nahuel Gallo y Germán Giuliani

El parlamento aprobó en primera lectura el texto que apunta a garantizar la liberación de detenidos por participación en manifestaciones políticas. En las últimas horas, se concretó la excarcelación de dos argentinos que estaban presos, mientras se esperan novedades por Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

El parlamento de Venezuela aprobó este jueves en primera lectura el proyecto de ley de amnistía para presos políticos que apunta a beneficiar a cientos de personas encarceladas por participar en movilizaciones o manifestarse de forma crítica hacia el gobierno chavista del expresidente Nicolás Maduro. Aún resta su aprobación en segunda instancia. Mientras tanto, en el marco del proceso de liberaciones, el gobierno de Delcy Rodríguez excarceló a dos argentinos y se esperan novedades sobre Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

El texto oficial contiene una veintena de artículos y fue presentado por la presidenta encargada. En la sesión parlamentaria recibió el apoyo de los 277 legisladores, en su mayoría oficialistas, según confirmó el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La medida apunta a la liberación de detenidos por haber sido sometidos a procesos penales por hechos relacionados al ejercicio de derechos ciudadanos o por manifestaciones políticas. Destaca además que la amnistía cubriría delitos como instigación, resistencia a la autoridad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, siempre que hayan ocurrido en el contexto de protestas desde 1999 hasta 2026, incluyendo movilizaciones como las de 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024.

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática aún debe superar una consulta pública y una segunda votación parlamentaria. Sectores de la sociedad civil y ONG como Foro Penal han solicitado que el texto íntegro sea divulgado. Además, advierten que la efectividad de la medida dependerá del respaldo ciudadano y de la transparencia en su aplicación.

La Ley de Amnistía es el aporte inicial de las fuerzas revolucionarias, para el comienzo del diálogo nacional. Aspiramos llegar a los consensos suficientes, para que sea aprobada por unanimidad en el Parlamento. pic.twitter.com/lRacz6GRds

“El proceso de consulta tiene que ser una consulta profunda, ardua. No tengamos de temor de hablar con todas y con todos, con quien quiera decirnos algo, con quien tenga un testimonio, con quien tenga una propuesta” , aseguró Jorge Rodríguez ante los diputados.

El parlamentario afirmó también que en el proyecto de ley no hay un listado de nombres "porque esos listados de nombres siempre son excluyentes". "Vayan y hablen con la gente, vayan y hablen con los familiares de las personas privadas de libertad, hablen con los privados de libertad, hablen con las víctimas de los crímenes que se han cometido en todos estos años. Que no quede una víctima que no haya sido escuchada”, agregó. Sobre el final, pidió "celeridad" para aprobar el proyecto y agradeció a los legisladores por la responsabilidad asumida.

El gobierno venezolano asegura que, desde que se inició el proceso de excarcelaciones, fueron liberadas más de 600 personas gradualmente. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal verificaron apenas la excarcelación de 383 individuos y reportan cerca de 700 personas aún privadas de libertad.

Asimismo, aquellos que han recuperado la libertad, aún permanecen sujetos a restricciones para realizar prácticas políticas o en su derecho a la expresión.

nahuel gallo y germán giuliani

Venezuela liberó a dos argentinos y se esperan novedades por Nahuel Gallo y Germán Giuliani

El lunes, el Gobierno confirmó que el ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara, quien permanecía detenido en Venezuela, fue liberado y asistido en el embajada argentina en Colombia. Nahuel Gallo y Germán Giuliani son sus dos compatriotas que todavía permanecen bajo arresto en el país caribeño.

La liberación de Rivara fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien comunicó: "El ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara se encuentra en libertad tras su detención arbitraría en Venezuela".

Asimismo, este miércoles se concretó la excarcelación de otro argentino. Se trata de Roberto Baldo, quien permaneció arrestado desde noviembre de 2024 acusado del delito de terrorismo. Desde el organismo aclararon que la liberación no implicó, por el momento, el cierre automático de la causa ni el levantamiento de los cargos que pesaban sobre Baldo.

El anuncio de una amnistía general para presos políticos en Venezuela, que aún debe recibir su aprobación en segunda lectura, reactivó el reclamo por la situación de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, detenidos desde hace más de un año. Entre sus familiares, la expectativa convive con la cautela, marcada por antecedentes de anuncios que no se tradujeron en liberaciones efectivas.

Al cumplirse 419 días de la desaparición forzada de Nahuel Gallo, su esposa María Alexandra Gómez puso el foco en el desgaste acumulado durante la espera y en la lentitud de los procesos. Señaló que el mecanismo de excarcelación ha sido “lento” y que no refleja el compromiso que las autoridades habían prometido.

Además, Gómez relató que el contacto con Gallo sigue siendo limitado y que persisten las restricciones para hacerle llegar elementos básicos. “Mi mamá, en estos momentos, está en el Rodeo I, volvió a preguntar por él para tratar de ingresar algo de higiene personal y se lo volvieron a negar”, contó. “Anhelo la llamada de Nahuel, anhelo su libertad”, agregó en declaraciones a TN.

Una postura similar expresó Virginia Rivero, pareja de Germán Giuliani, quien remarcó que el entusiasmo inicial está condicionado a que la eventual amnistía incluya efectivamente a todos los detenidos, en particular a los ciudadanos argentinos. “Exigimos que sean todos, que incluyan a los argentinos. Vamos a seguir presionando para conseguir la libertad de todos”, afirmó.