Liberaron a Roberto Baldo, otro de los argentinos detenido en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro

Se trata de Roberto Baldo, quien había sido apresado en 2024 por "terrorismo". Su esposa también había sido detenida.

Otro ciudadano argentino dejó atrás una detención en Venezuela a manos del régimen de Nicolás Maduro , y a pocos días de que se conociera la liberación de Gustavo Gabriel Rivara . Se trata de Roberto Baldo , quien permaneció arrestado desde noviembre de 2024 acusado del delito de terrorismo .

La excarcelación se produjo días atrás, aunque la información recién trascendió públicamente en las últimas horas. La confirmación llegó desde la ONG Foro Penal , organización dedicada a la defensa legal de personas detenidas de forma arbitraria por el régimen chavista.

Desde el organismo aclararon que la liberación no implicó, por el momento, el cierre automático de la causa ni el levantamiento de los cargos que pesaban sobre Baldo.

El arresto de Baldo se mantuvo fuera de la agenda pública hasta mediados de enero de este año. Su nombre apareció de manera marginal en un Reporte Especial sobre Presos Políticos con Nacionalidad Extranjera , elaborado por Foro Penal y difundido en marzo de 2025 .

En ese documento también se mencionó la situación de su esposa, Montserrat Espinosa Irbern, quien fue detenida junto a él y posteriormente recuperó la libertad.

La pareja era propietaria de una pizzería ubicada en Los Palos Grandes, una zona residencial del este de Caracas. Ambos fueron arrestados el 29 de noviembre de 2024 por presuntos agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Días de desaparición y acusación formal

Según denunció la ONG, tras la detención la pareja permaneció varios días en condición de desaparición forzada, sin que sus familiares pudieran conocer su paradero ni los motivos de la privación de la libertad. Recién el 2 de diciembre de 2024 se habría realizado la audiencia de presentación ante un juez, instancia en la que ambos fueron imputados por terrorismo.

Baldo, quien posee doble nacionalidad argentina y venezolana, quedó alojado en el Centro Penitenciario Yare III, mientras que su esposa fue trasladada a una dependencia de la Policía Nacional Bolivariana en el sector de El Valle.

Foro Penal sostuvo que el origen del caso estaría vinculado a un sobre que fue dejado en la pizzería de Baldo y que debía ser entregado por un mensajero en la embajada argentina.

Hermetismo oficial y denuncias sobre el penal

Aunque el episodio tuvo menciones aisladas en medios de España —ya que Espinosa Irbern también cuenta con ciudadanía española—, el entorno familiar optó por el silencio público. Desde la Cancillería argentina, el seguimiento del caso se realizó con extremo hermetismo.

El penal de San Francisco de Yare, donde estuvo detenido Baldo, integra un complejo que concentra tres centros penitenciarios y arrastra graves denuncias por violaciones a los derechos humanos. Organizaciones y medios locales documentaron casos de aislamiento prolongado, desnutrición y torturas.

Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, publicado a comienzos del año pasado, indicó que alrededor de 300 internos fueron sometidos a aislamiento total y que otros padecieron enfermedades como tuberculosis sin recibir atención médica adecuada. También se registraron denuncias de tormentos sistemáticos durante meses.

El antecedente de Rivara y el reclamo argentino

El lunes, el régimen chavista liberó a Gustavo Gabriel Rivara, otro de los argentinos detenidos en Caracas. La noticia fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien informó que Rivara se presentó en la embajada argentina en Colombia para recibir asistencia y documentación.

“La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado”, señaló el funcionario en su cuenta de X, y agregó que el Gobierno continuó exigiendo la liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes permanecen detenidos.

Según pudo reconstruir Infobae, Rivara estuvo alojado en El Helicoide sin cargos formales ni proceso judicial público, en una situación considerada de detención arbitraria.

En ese contexto, la liberación de Baldo se sumó a una serie de excarcelaciones parciales que, según organismos de derechos humanos, no modificaron el patrón general de detenciones irregulares bajo el régimen que encabezó Nicolás Maduro, ni garantizaron el cierre definitivo de las causas abiertas contra ciudadanos extranjeros.

Noticia en desarrollo.-