Pablo Quirno se reunió con María Corina Machado y ratificó el respaldo argentino a Venezuela

El canciller recibió a la ganadora del Nobel de la Paz, con quien dialogó sobre la transición democrática en Venezuela y la liberación de presos políticos.

El canciller Pablo Quirno se reunió este jueves con la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado , recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz , quien agradeció al gobierno de Javier Milei su respaldo a la causa democrática del país caribeño y destacó el apoyo argentino en un contexto de diálogo sobre la situación política regional.

A través de un posteo en su cuenta de la red social X, Machado señaló que en la reunión se abordó “la situación de Venezuela y la oportunidad que ofrece una transición a la democracia en la garantía de seguridad y estabilidad en la región” .

Además, la dirigente opositora aprovechó para reiterar su “agradecimiento por el apoyo a la causa democrática venezolana del presidente Javier Milei y por haber protegido a los asilados de nuestro equipo en su embajada en Caracas durante catorce meses, hasta que fueron rescatados” .

En el encuentro -en el que también participó el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford - “se reiteró la exigencia de la liberación de todos los presos políticos, venezolanos y extranjeros, que permanecen secuestrados en Venezuela” .

La líder opositora se estableció en la capital estadounidense luego de haber recibido el Premio Nobel de la Paz en Noruega, ante la imposibilidad de retornar a su país, pese a que el expresidente Nicolás Maduro ya fue depuesto de su cargo a principios de enero, tras una incursión de fuerzas militares ordenadas por Donald Trump .

@MariaCorinaYA sostuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, @pabloquirno , y el embajador de ese país en DC, @alejandrito , para abordar la situación de Venezuela y la oportunidad que ofrece una transición a la democracia en la garantía de… pic.twitter.com/t4d3CqwZxI

Liberaron a Roberto Baldo, otro de los argentinos detenido en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro

Otro ciudadano argentino dejó atrás una detención en Venezuela a manos del régimen de Nicolás Maduro, y a pocos días de que se conociera la liberación de Gustavo Gabriel Rivara. Se trata de Roberto Baldo, quien permaneció arrestado desde noviembre de 2024 acusado del delito de terrorismo.

La excarcelación se produjo días atrás, aunque la información recién trascendió públicamente en las últimas horas. La confirmación llegó desde la ONG Foro Penal, organización dedicada a la defensa legal de personas detenidas de forma arbitraria por el régimen chavista.

Desde el organismo aclararon que la liberación no implicó, por el momento, el cierre automático de la causa ni el levantamiento de los cargos que pesaban sobre Baldo.

La información fue confirmada posteriormente por el canciller Pablo Quirno, quien celebró la liberación. "El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como la de todos los privados de su libertad", agregó.