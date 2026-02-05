Venezuela sin Nicolás Maduro: Delcy Rodríguez cumple su primer mes en el poder + Seguir en









Con poder limitado y bajo la presión directa de Estados Unidos, la presidenta encargada ensaya un liderazgo pragmático para sostener la gobernabilidad, desactivar tensiones internas y redefinir el rumbo del chavismo tras la caída de su líder histórico.

Delcy Rodríguez, la “elegida” para liderar un gobierno subordinado a la Casa Blanca tras el ataque estadounidense, convive entre dos fuegos Reuters

Delcy Rodríguez cumple este jueves su primer mes como presidenta encargada de Venezuela. Con escaso poder de maniobra y fuertemente condicionada por Donald Trump, la nueva líder chavista busca garantizar cierta estabilidad con un estilo pragmático alejado de dogmas ideológicos y con un discurso cada vez menos combativo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El chavismo, tal y como se lo conoció hasta el 3 de enero, ya no existe. Con Nicolás Maduro encerrado en una prisión de Brooklyn, el flamante “delcysmo” busca subsistir con una mezcla de utilitarismo político y diplomacia de supervivencia.

Delcy Rodríguez, la “elegida” para liderar un gobierno subordinado a la Casa Blanca tras el ataque estadounidense, convive entre dos fuegos. Por un lado, la abrumadora presión militar de Trump que impuso una nueva colonia a la que le permite jugar con sus propios tintes ideológicos, y por el otro el ala más radical de un chavismo que no se resigna a perder sus privilegios, pero busca adaptarse a las nuevas reglas de poder. El objetivo es sobrevivir.

Gestos de apertura y concesiones impensadas MADURO-CAPTURA Hace más de un mes Nicolás Maduro fue capturado por EEUU y trasladado a Nueva York. El primer mes del gobierno incluyó más de 360 excarcelaciones de presos políticos (poco menos de la mitad contabilizados por ONG en todo el país), una anunciada ley de amnistía que abarcaría el cierre del centro de detención y tortura conocido como El Helicoide, una ley de Hidrocarburos que abre la industria petrolera al capital extranjero y un calibrado “relajamiento” de la persecución y la represión oficial, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.

Parece poco, pero son medidas que parecían imposibles hasta el 2 de enero a la noche cuando Maduro se fue a dormir a su cuarto del Fuerte Tiuna con su esposa, Cilia Flores, más conocida como “Cilita” y a quien el chavismo llamaba la “primera combatiente”. Atrás quedó un tour interminable de actos partidarios en los que se lo veía diariamente bailar, entonar canciones al ritmo de rap, dar discursos combativos y lanzar ofertas de “peace” para “no crazy war” con “USA”.

Avances judiciales y señales a Washington Mientras tanto, fuentes de inteligencia de Estados Unidos confirmaron a medios internacionales que el exministro chavista Alex Saab fue detenido en territorio venezolano por cuerpos de seguridad del régimen. La información fue difundida inicialmente por Caracol Radio, la cual obtuvo la validación de funcionarios norteamericanos sobre el procedimiento contra quien es señalado como el principal operador financiero y testaferro de Nicolás Maduro. Aparte de la detención de Saab en la madrugada de este miércoles 4 de febrero en un operativo conjunto entre Venezuela y Estados Unidos, se conoció que fue detenido Raúl Gorrín, otro empresario venezolano, también señalado como testaferro de Maduro, y dueño del canal de TV Globovisión.