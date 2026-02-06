El presidente del Parlamento de Venezuela prometió liberar a "todos" los presos políticos la próxima semana + Seguir en









Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta Delcy, aseguró que la excarcelación de los detenidos del Helicoide podría concretarse entre el martes y el viernes próximos, una vez aprobada la amnistía en ambas cámaras.

Familiares de presos políticos acampan desde hace días frente al Helicoide, a la espera de la aprobación de la ley de amnistía.

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió este viernes la liberación de todos los presos políticos restantes. La ley de amnistía tiene media sanción, y será aprobada la próxima semana. Cuando eso ocurra, "entre el martes que viene y a más tardar el viernes", se daría lugar rápidamente a la histórica excarcelación.

El chavista, que cambió abruptamente su discurso desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, pidió escuchar a los familiares de los detenidos por el régimen, que desde hace días acampan en las afueras del centro de torturas más importante del país, el Helicoide, a la espera de la liberación de sus familiares.

"Váyanse a las calles a discutir la ley de amnistía y escuchen a las víctimas, escuchen a las madres y familiares de los privados de libertad y tráigannos todas las ideas que quieran, que todas son buenas y bienvenidas para la segunda discusión de la ley", expresó Rodríguez durante una sesión en Caracas, de cara al segundo debate parlamentario del proyecto.

El alcance político y jurídico de la ley de amnistía El helicoide El Helicoide es el mayor centro de torturas de América Latina, y desde la intervención de EEUU y posterior detención de Nicolás Maduro, excarceló a 300 personas. Aún habría más de 700 detenidos. Univisión Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez volvió a insistir en la necesidad de “rectificar” errores del pasado, pero también en la idea de “perdonar”, en lo que definió como una nueva etapa política tras la crisis institucional que atravesó el país.

En ese marco, explicó que la ley de amnistía, presentada la semana pasada por su hermana y presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no se limita únicamente a la liberación de presos políticos, sino que también incorpora mecanismos de reparación para las víctimas de hechos ocurridos durante manifestaciones antigubernamentales.

Además, planteó la necesidad de avanzar en nuevas leyes orientadas a “preservar la paz y la vida”, en un contexto que definió como de “cambios profundos” para el país. El proyecto de ley de amnistía abarca a los presos políticos de los últimos 27 años. La iniciativa, denominada “ley de amnistía para la convivencia democrática”, cuenta con 13 artículos y establece los principios generales, el alcance y los criterios de aplicación e interpretación de la medida.